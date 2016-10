Farbe für die Bücherei Schüler haben das Gebäude in Ebersbach verschönert. Die Stadt muss entscheiden, wie es mit dem Haus weitergeht.

Kunstunterricht mal anders: Nele Pinken von der Andert-Oberschule in Ebersbach hat gemeinsam mit Mitschülern jetzt den Eingangsbereich der Stadtbibliothek mit einem Graffiti gestaltet. Foto: Rafael Sampedro

Konzentriert führt Nele Pinken die Spraydose über die kahle Wand. Nach ein paar Stunden Arbeit ist aus dem tristen Grau ein bunter Regenbogen geworden. Gemeinsam mit anderen Mädchen und Jungen von der Andert-Oberschule hat die Schülerin jetzt die kahle Wand am Eingang der neuen Stadtbibliothek am Ebersbacher Hofeweg verschönert.

Im Sommer dieses Jahres ist in dem ehemaligen Supermarkt die Stadtbibliothek von Ebersbach-Neugersdorf eingezogen. Die triste Wand direkt am Eingang störte. Früher, als das Haus noch als Lebensmittelmarkt genutzt wurde, gab es hier eine Glasfront. Die ist aus Sicherheitsgründen mit Spanplatten verkleidet worden, damit sie nicht eingeschlagen werden kann. „Wir haben nun gemeinsam mit der Bibliotheksleiterin überlegt, was man machen könnte, um das ganze Erscheinungsbild attraktiver zu gestalten“, sagt Steffen Ain, Geschäftsführer der Stadtwerke Oberland. Der Tochtergesellschaft der Stadt gehört das Gebäude. Vor allem kostengünstig sollte die Lösung sein. „Da hatten wir die Idee, die Schule anzufragen.“ Die Andert-Oberschule nutzte die Möglichkeit für ein Projekt im Kunstunterricht und so durften sich Nele und ihre Mitschüler jetzt mit einem farbenfrohen Graffiti verewigen.

Kostengünstig sollte die Verschönerung des Eingangs auch deshalb sein, weil es sich nur um eine Übergangslösung handelt. Die Bibliothek ist zunächst ins Obergeschoss gezogen. Sie musste aus dem bisherigen Standort im ehemaligen Neugersdorfer Rathaus ausziehen, weil ein privater Investor das Gebäude gekauft und damit andere Pläne hat. Pläne hat auch die Stadt mit dem ehemaligen Supermarkt am Hofeweg, in dem die Bibliothek nun ihr Domizil hat. Die ursprüngliche Idee war, Bibliothek, Museum und Archiv an einem Standort zu zentralisieren. Das Gebäude am Hofeweg bot sich an, weil es zentral in der Mitte der Oberlandstadt mit ihren beiden Ortsteilen Ebersbach und Neugersdorf steht.

Noch steht aber nicht genau fest, wie es mit dem Gebäude insgesamt weitergeht. Die Stadt hat die Möglichkeit aus dem Förderprogramm „Brücken in die Zukunft“ einen Zuschuss vom Freistaat zu beantragen und das Objekt für den Zweck als Bücherei, Museum und Archiv herzurichten. Dafür muss sie aber auch einen Eigenanteil in ihrem Haushalt einplanen. Wie hoch die Kosten insgesamt sind und welcher Eigenanteil sich für die Stadt daraus ergibt, das soll Anfang November in einer außerordentlichen Sitzung des Stadtrats besprochen werden, informiert Bürgermeisterin Verena Hergenröder (parteilos). Die Stadt habe aber bereits die Zustimmung, dass das Vorhaben in die Kriterien des Förderprogramms passt und einem Antrag auf Unterstützung nichts im Weg steht. Um das Haus auf den neuesten Stand für eine solche Einrichtung zu bringen, müsste vor allem am Wärmeschutz einiges verbessert werden. Bisher ist das Gebäude schlecht gedämmt.

Demnächst soll sich außerdem ein Planungsbüro mit einem Konzept für das Museum befassen. Die Stadt hat nun zunächst ermittelt, was für ein Museumskonzept wichtig ist und berücksichtigt werden soll. Personalaufwand, die benötigten Räumlichkeiten und die anfallenden Nebenkosten sind dabei wichtige Kriterien. Auch dazu, wie es mit dem Museum weitergeht, in welcher Größe es künftig betrieben wird, müssen sich Stadt und Stadtrat noch positionieren, wenn ein Konzept vorliegt.

Die Idee von einem zentralen Standort für Bücherei, Museum und Archiv ist nicht neu. Ein Gebäude dafür hatte die Stadt schon einmal gefunden: das historische Verwaltungsgebäude des ehemaligen Lautex-Betriebes in Neugersdorf an der Ernst-Thälmann-Straße. Die Schäden am Gebäude waren aber letztlich so groß, dass die Stadt schließlich von einer Sanierung absah und den Bau abreißen ließ.

