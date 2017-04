Farbe an der Äußeren Bautzner Dach, Fassade, Innenausbau – die Löbauer Wobau richtet zwei Gebäude wieder her. Und sucht einen Namen fürs Viertel.

Die Gebäude mit den Hausnummern 29 und 31 an der Äußeren Bautzner Straße sind ein Blickfang. Die gelbe Fassade der beiden Häuser sticht förmlich hervor. Aber das ist auch nicht schwer, denn die umliegenden Bauten sind grau und trist.

Entscheidenden Anteil daran, dass sich die Äußere Bautzner langsam aber sicher herausputzt, hat die Löbauer Wohnungsverwaltung und Bau GmbH, kurz Wobau. Der Großvermieter, dem die Gebäude mit den Nummern 29 und 31 gehören, will entlang des Straßenzuges wieder Leben einkehren lassen. Deswegen werden nach und nach die Gebäude saniert. Im Falle der beiden besagten Häuser kostet das Vorhaben rund 1,3 Millionen Euro. Bis auf wenige Stellen sind Fassade und Dach schon fertig. Auch neue Fenster sind eingebaut worden. Als Nächstes geht es für die Bautrupps ins Innere der etwa hundert Jahre alten Häuser. Entkernt sind sie bereits, wie Wobau-Geschäftsführerin Andrea Heinke mitteilt. Nun steht der Rohbau an.

Nur ein paar Meter entfernt, nämlich dort, wo die Hausnummern 25 und 27 über den Eingängen prangen, wird seit Neuestem ebenfalls kräftig angepackt. Denn auch diese Gebäude lässt die Wobau sanieren. Im Jahr 2018 – so ist zumindest der Plan – sollen an der Äußeren Bautzner Straße 40 neue Wohneinheiten entstanden sein. Das macht zehn Wohnungen pro Haus, aufgeteilt auf jeweils fünf Etagen. Saniert wird unter strengen Vorgaben des Denkmalschutzes. Deswegen bleibt nach Fertigstellung auch die Grundsubstanz der Gebäude und der sich darin befindlichen Zimmer erhalten. Genaueres lässt sich Andrea Heinke in Sachen Gestaltung nicht entlocken. Potenzielle Mieter müssen sich also noch etwas gedulden. „Wenn alles fertig ist, stellen wir alles vor“, sagt Frau Heinke, die dabei zum Beispiel an einen Tag der offenen Tür denkt, zu dem alle Interessierten eingeladen werden.

Die Chefin der Wohnungsverwaltung hegt aber auch noch andere Pläne. Nur mit der Sanierung der vier Häuser soll es nämlich nicht getan sein, um dem Viertel rund um die Äußere Bautzner Straße mehr Attraktivität zu verleihen. „Die Idee ist, dem Quartier einen Namen zu geben“, sagt Frau Heinke. So soll dem Areal Äußere Bautzner Straße, Lessing- und Goethestraße sowie Pestalozzistraße zu einer neuen Identität verholfen werden. „Wir wollen es schön machen. Wer sinnvolle Vorschläge hat, kann sich deshalb gern bei uns melden“, so die Wobau-Chefin.

Bis es schön ist, sind aber Geduld und Nerven gefragt. Durch die Bauerei müssen Anwohner mit Einschränkungen leben. Vor allem Bewohner der Lessingstraße haben mit Bau- und Verkehrslärm zu kämpfen. Erst recht, seitdem vergangene Woche ein Teil der Äußeren Bautzner Straße gesperrt worden ist und Autos und Co. über die Lessingstraße in Richtung Neumarkt geleitet werden. Um zügig bauen zu können, ist die halbseitige Sperrung allerdings unabdingbar. Denn so können die einzelnen Baustellen leichter mit Material versorgt werden als bisher. Das spart Zeit. „Wir haben lange für die Sperrung gekämpft“ sagt Frau Heinke. Die Entscheidung sei schließlich gemeinsam mit der Stadt und dem Landesamt für Straßenbau und Verkehr gefällt worden. Für Anwohner ist der Lärm daher nur eine Störung auf Zeit. „Ich denke, die Lösung ist für alle tragbar“, sagt die Wobau-Chefin.

Ideen für einen neuen Quartiernamen nimmt die Wobau per Telefon unter 03585 47850 oder per E-Mail unter www.info@wobauloebau.de entgegen.

