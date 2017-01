Farbattacke im Oberland Der entstandene Schaden wird auf 300 Euro geschätzt.

Zu einer Farbattacke ist es in der Nacht zum Sonntag in Ebersbach gekommen. Der Besitzer eines Hauses in der Spreedorfer Straße rief nachts gegen zwei Uhr die Polizei, nachdem er auf seinem Grundstück einen Farbeimer gefunden hatte, teilte die Polizeidirektion Görlitz am Wochenende mit. Bislang unbekannte Täter hatten ihn über den Zaun geworfen. Durch die auslaufende Farbe entstand am Haus Schaden in Höhe von geschätzten 300 Euro. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Kriminaldienst des Polizeireviers Zittau-Oberland übernommen.

In der ersten Januarwoche gab es bereits einen Farbanschlag auf ein Haus in der Spreedorfer Straße in Ebersbach. Erst in der vergangenen Woche hatten Unbekannte mit Farbe gefüllte Eierschalen gegen die Wand eines Hauses in der Neugersdorfer Bergstraße geworfen. (szo)

