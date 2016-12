Farbattacke auf Görlitzer AfD-Büro In Görlitz haben Unbekannte Farbkugeln auf das Büro der AfD geworfen. Auch die Anwaltskanzlei eines AfD-Mitglieds ist betroffen.

So sieht das Schaufenster der AfD n der Berliner Straße in Görlitz nach der Farbattacke aus. © Matthias Wehnert

Görlitz. Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag eine Schaufensterscheibe neben dem Eingang zum Parteibüro der Alternative für Deutschland (AfD) an der Berliner Straße mit Farbkugeln beworfen. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz mitteilt, habe sich die Farbe in Christbaumkugeln befunden und sei an der Glasscheibe haftengeblieben.

Auch an der Fassade einer Villa an der Goethestraße wurde im selben Zeitraum graue Farbe angebracht. In dem Haus betreibt ein Mitglied der Partei eine Kanzlei. Das Dezernat Staatsschutz der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen aufgenommen.

Möglicherweise stehen die Farbattacken in Zusammenhang mit der geplanten Demonstration von „Görlitz bewegt sich“ am Samstag auf dem Marienplatz. Dort ist laut der Facebook-Seite der Bewegung, neben Petra Federau von der AfD und Compact-Herausgeber Jürgen Elsässer, auch der Görlitzer Rechtsanwalt und AfD-Kreispolitiker Michael Mochner als Redner angekündigt. Dessen Kanzlei von ihm und seiner Partner befindet sich auf der Goethestraße. (szo/dab)

