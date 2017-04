Fantastische Kinderwelten Beim ersten Malwettbewerb für Grundschüler sind zahlreiche Kunstwerke entstanden, die jetzt ausgestellt werden.

Viele bunte Bilder zieren die Wände im Kulturbahnhof. © VHS

Mit so viel Andrang hatten die Veranstalter nicht gerechnet. Rund 160 Kinder kamen zum ersten Malwettbewerb für Grundschüler in Radebeul. Eigentlich sollte der im Kulturbahnhof stattfinden. Doch wegen der hohen Anmeldezahlen musste die Veranstaltung kurzerhand verlegt werden. Ines Pohl, die Leiterin der Grundschule Friedrich Schiller bot ihre Hilfe an und stellte eine ganze Etage im Schulgebäude zur Verfügung.

Unter der künstlerischen Leitung des durch seine „schrägen Vögel“ bekannten Designers Kai „Leo“ Leonardt malten die Kinder am Wettbewerbsnachmittag mit Wasserfarben kunterbunte Bilder zum Motto „Meine Reise in eine fantastisch bunte Welt“.

Am vergangenen Freitag wurden die Kunstwerke der Öffentlichkeit präsentiert und die zehn besten Bilder prämiert. Die Schöpfer der erwählten Kunstwerke durften sich während der Ausstellungseröffnung als Preisträger feiern lassen und den Beifall der rund 170 Anwesenden genießen. Neben den Urkunden, die jeder Teilnehmer erhielt, bekamen die Preisträger eine Laudatio von Leo persönlich sowie einen Gutschein in Höhe von je 50 Euro für den Einkauf von Bastel- und Malmaterialien. Über einen Sonderpreis konnten sich die zwei jüngsten Teilnehmer freuen, die noch in den Kindergarten gehen.

Beide Veranstaltungen waren für die Kinder kostenfrei. Dies war neben dem finanziellen Einsatz der Stadt Radebeul sowie der Volkshochschule im Landkreis Meißen durch Sach- und Geldspenden mehrerer Radebeuler und Dresdner Unternehmen möglich geworden. Die Ausstellung mit den Bildern der Kinder kann man noch bis Ende April im Kulturbahnhof besichtigen. (SZ)

