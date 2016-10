Fans sammeln für Häfners Begräbnis

Schon am Dienstagabend beim Pokalspiel gegen Bielefeld zeigten die Dynamofans, wie groß ihre Trauer um den früheren Stürmer Reinhard Häfner ist. © Archiv: Robert Michael

Die Fans von Fußball-Zweitligist Dynamo Dresden haben 10 000 Euro für das Begräbnis von Dynamo-Ehrenspielführer Reinhard Häfner gesammelt.

„Das hat was mit Anstand und Ehre zu tun. Jeder weiß, was Reinhard Häfner für den Verein geleistet hat. Die Spenden, das ist unfassbar, aber auch gerechtfertigt“, sagte Dresdens Stürmer Stefan Kutschke am Freitagabend nach dem 3:2 (0:1)-Heimsieg gegen Tabellenführer Eintracht Braunschweig. Kutschke hatte nach 0:2-Rückstand mit einem Hattrick die Partie gedreht.

Häfner, Olympiasieger von 1976, war in der Nacht zum Montag im Alter von 64 Jahren einem Krebsleiden erlegen. (dpa)

