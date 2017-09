Fang den Ball! Volksbank Spree-Neiße überreicht einen Scheck über 1 250 Euro an den Förderverein der Astrid-Lindgren-Schule Weißwasser.

Beate Burtchen von der Volksbank Spree-Neiße spielt mit den Kindern. © Joachim Rehle

Ein kleiner Wurf für ein großes Projekt: Beate Burtchen von der Volksbank Spree-Neiße überreichte am Donnerstag einen Scheck über 1 250 Euro an den Förderverein der Astrid-Lindgren-Schule für geistig Behinderte in Weißwasser. Sie spielte anschließend mit den Kindern Ball und gab damit schon einen Hinweis, wofür das Geld bestimmt ist. Es soll in den Bau eines neuen Bolzplatzes fließen. Mit dem Preisgeld vergaben die Volksbank und das Finanzunternehmen Easycredit zum siebten Mal den Preis für finanzielle Bildung. Insgesamt waren 369 Projekte eingereicht worden.

zur Startseite