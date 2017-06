Fan verletzt Fußballerin

Mopedfahrer schwer verletzt Bischofswerda. Bei einem Unfall am Sonntagmorgen im Ortsteil Belmsdorf ist ein 18-Jähriger schwer verletzt worden. Der junge Mann war kurz vor 7 Uhr mit dem Moped auf der Alten Belmsdorfer Straße unterwegs. Offenbar blockierte plötzlich das Hinterrad. Der junge Mann konnte die Simson nicht mehr kontrollieren und stürzte. Hierdurch verletzte er sich schwer, sodass er in einem Krankenhaus aufgenommen wurde. Vermutlich ist ein technischer Defekt schuld daran, dass das Hinterrad blockierte.

Seat beschädigt Wilthen. In der Nacht zu Montag sind Unbekannte in Wilthen in einen Seat Altea an der Karl-Marx-Straße eingedrungen. Die Täter beschädigten die Fahrzeugelektronik. Das Starten des Wagens gelang ihnen nicht. Der entstandene Schaden konnte vom Eigentümer noch nicht genau beziffert werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Metall gestohlen Bischofswerda. Wie erst am Sonntag bemerkt wurde, haben Unbekannte aus einem leer stehenden Wohnhaus an der Bautzener Straße in Bischofswerda mehrere Rohre und Heizkörper gestohlen. Die Täter drangen im Laufe der vorigen Woche in das zum Abriss vorgesehene Gebäude ein und brachen die Wohnungstüren auf. Von dort stahlen sie die Kupferleitungen sowie weitere metallische Gegenstände. Der Wert der Beute sowie die Höhe des Sachschadens sind aktuell noch nicht bekannt.

Vier Personen verletzt Kamenz Vier Verletzte und hoher Schaden sind Ergebnis eines Unfalls, der sich am Montagvormittag bei Kamenz ereignet hat. Ein 19-Jähriger kam mit seinem Ford aus dem Gewerbegebiet am Ochsenberg und wollte nach links auf die Umgehungsstraße Richtung Bernsdorf abbiegen. Dabei übersah er offenbar einen von links kommenden Mercedes. Dessen 28-jähriger Fahrer versuchte, eine Kollision zu verhindern, wich aus und stieß mit einem entgegenkommenden VW Golf zusammen. Alle drei Fahrer sowie der 32-jährige Beifahrer im Mercedes wurden leicht verletzt. Krankenwagen brachten die Beteiligten in Kliniken. Ein Škoda Yeti wurde durch herumfliegende Fahrzeugteile ebenfalls beschädigt. Die Umgehungsstraße war zeitweise voll gesperrt. Es entstand Schaden in Höhe von 60000 Euro. Ein Abschleppwagen nahm den Ford, den Mercedes sowie den VW Golf an den Haken.

Triebwagen besprüht Laußnitz. Unbekannte sind in der Nacht zum Sonntag in einen Wartungsstützpunkt für Schienenfahrzeuge an der Dresdner Straße in Laußnitz eingedrungen. Die Täter besprühten die 40 Meter lange Seite eines Triebwagens mit Graffiti. Es entstand Schaden in Höhe von rund 1000 Euro.

Berauscht am Steuer Ottendorf / Pulsnitz. Die unsichere Fahrweise eines VW-Fahrers fiel Autobahnpolizisten in der Nacht zu Sonnabend auf der A4 bei Ottendorf auf. Sie stoppten den Passat an der Anschlussstelle Pulsnitz und kontrollierten den 21-Jährigen am Steuer. Ein Drogenschnelltest verriet den Grund für das auffällige Verhalten: Der junge Mann war unter Einfluss von Amphetaminen unterwegs. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme. Den berauschten Fahrer erwarten ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein Monat Fahrverbot.

Fahrer geschlagen Lohsa. Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall am Sonnabendmorgen auf der S 108 in Lohsa. Ein 61-Jähriger fuhr gegen 9 Uhr mit seinem Opel auf der Straße in Richtung Lohsa, als ihn der Fahrer eines Seat überholte. Kurze Zeit später bremste er am Ortseingang Riegel so stark, dass er den Opel wieder zum Überholen veranlasste. Als der 61-Jährige am Abzweig Dreiweiberner See verkehrsbedingt hielt, scherte der Seat wieder vor dem Opel ein, stellt sich quer auf die Straße und zwang ihn anzuhalten. Danach stieg der Fahrer des Seat aus und ging zu dem wartenden Opel. Dessen Fahrer wiederum ließ die Scheibe herunter, um zu fragen, was das Problem sei, als ihn der Mann unvermittelt ins Gesicht schlug. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die den Sachverhalt beobachtet haben oder den etwa 1,70 Meter großen Fahrer des Seat (Kennzeichen HY HF 1953) kennen. Zeugen, die Hinweise zum Täter geben oder weitere Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich im Polizeirevier Hoyerswerda 03571 4650 zu melden.

Radlerin fährt gegen Lkw Wittichenau. Unaufmerksamkeit wurde einer 16-Jährigen am Sonntagnachmittag im Ortsteil Maukendorf zum Verhängnis. Die Jugendliche war mit ihrem Fahrrad auf der Straße an der Schule unterwegs, als sie einen dort geparkten Lkw übersah. Sie fuhr gegen das Heck des Fahrzeuges, wodurch sie stürzte und mit dem Kopf gegen die Ladefläche stieß. Bei dem Unfall verletzte sich die Radfahrerin. Ein Krankenwagen brachte das Mädchen in eine Klinik.