Familienzuwachs sorgt für Leistungsexplosion Patrick König, Laufsport Görlitz

© privat

Gut war der Görlitzer Patrick König ja schon immer. 2017 aber hat er seine Ziele deutlich übertroffen – auf einer erstaunlichen läuferischen Bandbreite: Im Januar lief er in der Senftenberger Halle 1 000 Meter in starken 2:47 Minuten, im April einen Marathon unter drei Stunden (2:58 h). Es folgten der zweite Platz beim Halbmarathon des Europamarathons in 1:19:27 Stunden und eine Woche später zehn Kilometer am Bärwalder See in 34:45 Minuten. Die Krönung folgte im Herbst, als König den Halbmarathon in Dresden in 1:16:31 bewältigte und 16. unter 3 200 Startern wurde. Wo die Verbesserungen herkommen? „Ich bin im Sommer 2016 Vater geworden. Im Ziel seine Familie in die Arme schließen zu können, bedeutet extra Motivation. Meine Frau hat hinter mir gestanden. Ich habe im Winter anders als in vielen Jahren zuvor hart trainiert – nach auf mich angepassten Trainingsplänen“, sagt der 30-Jährige, der 2018 noch schneller werden will.

