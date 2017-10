Familienzentrum sucht Spenden Ein Treppenlift soll den Zugang an der Poststraße in Freital erleichtern. Der Umbau wird teuer.

Elvira Börner vom Familienzentrum Regenbogen sammelt für eine neue Treppe mit einem Treppenlift. © Karl-Ludwig Oberthür

Das Freitaler Familienzentrum Regenbogen will sein Domizil an der Poststraße modernisieren und sucht dafür finanzielle Unterstützung. Geplant ist der Bau eines Treppenliftes. „Wir möchten gerne für alle Personen zugänglich sein“, heißt es dazu. Es gehe um ein Mehrgenerationenhaus, das es auch älteren oder behinderten Bürger ermöglicht, an Veranstaltungen und Angeboten in der alten Villa teilzunehmen.

Der Umbau des Treppenhauses kostet rund 40 000 Euro. Darin enthalten sind die Kosten für Abriss und Neubau der Stufen sowie der Kauf und Einbau des Lifts. Über ein Förderprogramm kann Regenbogen einen Zuschuss von 25 000 Euro erhalten. Weitere 15 000 Euro werden nun benötigt. Der Verein hofft auf Spenden aus der Bevölkerung und von Unternehmen. (SZ/hey)

Eine Spende ist über die Spendenplattform der Sparkasse „www.99funken.de“ möglich oder direkt an den Verein. Kontakt: 0351 6441539

zur Startseite