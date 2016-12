Familienweihnacht auf der Hoflößnitz Der Weihnachtsmarkt im Stadtweingut bietet Theater, Musik und kulinarische Genüsse. Und die Möglichkeit, noch letzte Geschenke zu besorgen.

So schön soll es wieder werden. Beim Weihnachtsmarkt 2015 in der Hoflößnitz Radebeul hatten auch Carlos und Selina Scheller viel Spaß beim Backen. © Arvid Müller

So richtig schön gemütlich soll es wieder werden, wenn am 17. und 18. Dezember der schon traditionelle Weihnachtsmarkt im historischen Weingut Hoflößnitz öffnet. Zum „Weihnachten für die ganze Familie“ hat sich nicht nur der Weihnachtsmann angesagt. Auch zahlreiche Handwerker und Händler sind dabei. So lässt sich Holzbildhauer Günter Weichelt aus dem Erzgebirge bei der Arbeit zuschauen und bringt typische Produkte seiner Handwerkskunst mit.

Welche kunstvollen Objekte aus Weinreben entstehen können – damit überrascht die Rebkunst. Handgefertigte Taschen und Kissen sind an einem weiteren Stand zu haben, informiert Melanie Schimpf vom Team der Hoflößnitz. Dort werden am vierten Adventswochenende 13 Stände aufgebaut sein. An denen es auch jede Menge zu essen und zu trinken gibt. Natürlich darf der weiße Bioglühwein von der Hoflößnitz nicht fehlen – er war bisher der Renner bei den Besuchern, von denen im vergangenen Jahr an beiden Tagen insgesamt rund 2 000 gezählt wurden. Allein drei Glühweinbuden des Weingutes stehen an den beiden Markttagen offen.

Überhaupt gibt es für Große und Kleine viel zu erleben. Die Back- und Bastelstube ist immer ein besonders begehrtes Ziel für die Kinder. Sie können sich beim Plätzchenherstellen ausprobieren – vom Teigausrollen bis zum Ausstechen. Wer das ausgiebig versucht hat, der kann dann zum Basteln gehen und aus Knetmasse Figuren formen. Oder einen Ritt auf einem Pony wagen und danach eine Runde auf dem historischen Kinderkarussell drehen.

Vielleicht regt das beim Einen oder Anderen den Appetit an. Gegenmittel bei Hunger und Durst hält unter anderem das Eiscafé Giovanna bereit. Dort werden auch die beliebten Waffeln am Stiel angeboten. Bei Eis-Keyl gibt es gebrannte Mandeln und am Julischka-Stand die ungarische Spezialität Langos. Das Unternehmen Topbüfett hält Erzeugnisse aus der Wahnsdorfer Manufaktur bereit, die Ölmühle Moog verschiedene Öle.

Alles komplettiert durch ein buntes kulturelles Programm, für das auch dieses Jahr die Redaktions- und Verlagsgesellschaft Elbland die Organisation in der Hand hat. So gibt es – ganz im Sinne des familiären Mottos – auch hier so manches für verschiedene Geschmäcker.

Die Meißner Theatergruppe „Die Wandelbaren“ – bekannt vom Hoflößnitz-Märchenfest – haben diesmal den Skandal am Nordpol mitgebracht. Die Dresdner Tanzmäuse zeigen funkelnde Sterne und tanzende Wichtel, und Spaßimir ist mit einer Kindershow zu erleben, bei der es um eine Weihnachtsüberraschung geht.

Gut bekannt von Hoflößnitz-Veranstaltungen sind auch der Zirkus Sanro des Radebeuler Kinderschutzbund-Ortsvereins, der einen Einblick in die Zirkuswelt gibt. Das Wilsdruffer Bläserquartett bringt am Sonnabend ab 18 Uhr Weihnachtsmelodien ins Weingut. Musik zum Fest bieten auch die Silberbergmusikanten am Sonntag 11.30 Uhr das Blaswerk Meißen, ebenfalls am Sonntag ab 17 Uhr.

Geöffnet ist der Weihnachtsmarkt in der Hoflößnitz, Knohllweg 37, am Sonnabend, 17.12.2016, von 13 bis 19 Uhr und am Sonntag, 18.12.2016, von 11 bis 18 Uhr;

