Judo Familientreffen Mathias Conrad ist als Trainer der Döbelner Judoka mit nach Duisburg gefahren. Gleichzeitig kann er seine Söhne anfeuern.

Erinnerungsfoto von den Deutschen Meisterschaften in Duisburg: Trainer Mathias Conrad (von links) mit seiner Frau Katharina, den Söhnen Hannes und Robert sowie den Döbelner Judoka Christian Schöne, Georg Ernst und Julius Enge. © privat

Seine Aufgabe als Trainer bei den Deutschen Meisterschaften der Frauen und Männer im Judo in Duisburg hat Mathias Conrad längst erledigt. Seine drei Schützlinge vom Döbelner SC, Christian Schöne, Georg Ernst und Julius Enge sind bereits ausgeschieden. Nun fiebert er mit seinen Söhnen Robert und Hannes mit. Die sind beide in der Gewichtsklasse bis 90 Kilogramm im Rennen. Beide kämpfen um den dritten Platz. Robert, mit 29 Jahren der ältere der Conrad-Brüder, beendet seinen Kampf zuerst – erfolgreich. Der Kampf von Hannes (25) dauert etwas länger, doch auch er kann sich gegen seinen Kontrahenten durchsetzen. „Als die beiden Kämpfe vorbei waren, war ich einfach nur glücklich. Etwas schöneres, als meine Söhne gemeinsam auf dem Treppchen zu sehen, konnte ich mir nicht vorstellen“, beschreibt Mathias Conrad seine Empfindungen.

Der Weg der beiden Brüder zu diesen Meisterschaften hätte unterschiedlicher nicht sein können. Hannes gehört zum Nationalkader und war automatisch qualifiziert. Robert dagegen konzentriert sich auf sein Studium für den gehobenen Polizeidienst. Er hat mit dem Leistungssport praktisch abgeschlossen, qualifizierte sich als Sachsen- und Mitteldeutscher Meister für die Titelkämpfe auf deutscher Ebene. „Er hat das alles relativ locker genommen, wollte einfach sehen, wie weit er kommt“, sagt Mathias Conrad. Hannes war dagegen aus dem Trainingslager in Österreich gekommen, wo sich auch die Kämpfer anderer Nationen auf große Judoereignisse vorbereiten. „Allerdings hatte er sich etwas eingefangen, sodass es auf der Kippe stand, ob er überhaupt kämpfen konnte“, so der sorgenvolle Vater. Noch einen Tag vor dem Wettkampf habe es nicht gut ausgesehen. Letztendlich konnte Hannes aber doch antreten.

Beide Brüder gewannen ihre beiden ersten Kämpfe und verloren anschließend in der dritten Runde. Über die Trostrunde rückten sie in die Kämpfe um die dritten Plätze – bei Judoeinzelmeisterschaften gibt es davon zwei – ein und gestalteten diese siegreich. „Wäre es durch die Auslosung dazu gekommen, dass Hannes und Robert gegeneinander antreten müssten, würde einer von ihnen verzichten“, so Mathias Conrad. So aber ist es den Conrad-Brüdern zum ersten Mal gelungen, bei einer Meisterschaft in der gleichen Gewichtsklasse jeweils eine Medaille mitzunehmen.

Genauso stolz wie auf seine Söhne ist Mathias Conrad auch auf „seine Jungs“ vom Döbelner SC. „Es war das erste Mal, dass wir als kleiner Verein drei Athleten zu den Deutschen Meisterschaften schicken konnten“, sagt der Trainer nicht ohne Stolz. Auch wenn Christian Schöne, Georg Ernst und Julius Enge jeweils nach der ersten Runde ausgeschieden sind, hat ihr Trainer doch ein Lob für sie parat. „Alle drei haben ihren Gegnern hartnäckig Widerstand geleistet“, so Conrad. Dabei waren auch Georg Ernst und Julius Enge gesundheitlich angeschlagen.

Nach ihrem Ausscheiden haben die Döbelner die beiden Conrad-Brüder mit angefeuert. Schließlich kennt man sich. Hannes und Robert haben ihre Judokarriere im Stützpunkt Ostrau des Döbelner SC begonnen und schauen immer mal wieder beim Training vorbei. Genauso fahren die Döbelner zu den Bundesligawettkämpfen, wenn Hannes für den JC Leipzig (1. Bundesliga) und Robert für den VfL Riesa (2. Bundesliga) antreten. Auch die Tage in Duisburg haben die Conrads und die drei DSC-Judoka meist zusammen verbracht. Schließlich gehören alle zur Judo-Familie.

