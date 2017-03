Familientradition zu Ostern Karina Beesdo aus Halbendorf und ihre drei Töchter verzieren Ostereier. Auch beim örtlichen Ostereiermarkt sind sie dabei.

Karina Beesdo und ihre Töchter Leonie (13), Lena (9) und Laura (6) verzieren nach alter sorbischer Familientradition Ostereier. © Jost Schmidtchen

Halbendorf. Ostereierverzieren ist in vielen Halbendorfer Familien ein Brauch, die über Generationen zurückreicht. Auch im Hause Beesdo. Mutter Karina (37) stammt aus Graustein und hat nach Halbendorf eingeheiratet. Hier kam sie durch ihre Schwiegermutter mit dem Ostereiermalen in Berührung. „Es waren schon immer die sorbischen Motive, die bei uns auf die Eier gebracht wurden“, sagt Karina Beesdo. Das Erbe haben auch die Enkel Leonie (13), Lena (9) und Laura (6) angetreten.

Vor sieben Jahren fragte der Halbendorfer Heimatverein an, ob die Kinder nicht am Ostereiermarkt teilnehmen würden. Das war insofern schon kein Problem, weil Leonie und Lena im Sorbischen Kinder- und Jugendensemble Schleife dabei waren und sich deshalb am Ostereiermarkt sogar in der Schleifer sorbischen Tracht präsentieren konnten. Inzwischen sind dort alle vier „Beesdos“ dabei und auch Mutter Karina hat seit vorigem Jahr eine sorbische Tracht.

Der künstlerische Entwicklungsstand der drei Mädchen ist altersbedingt natürlich unterschiedlich. Leonie verziert schon lange Ostereier und ist in diesem Jahr zum achten Mal beim Ostereiermarkt im Heimatort dabei. Mit den sorbischen Motiven weiß sie gut umzugehen und ist schon fast perfekt. Das zeigen ihre fertigen Ostereier sehr gut.

Lena begann mit vier Jahren, sich mit dem Bemalen von Eiern zu beschäftigen. Vier Jahre später entstanden auf ihren kleinen Kunstwerken die ersten erkennbaren sorbischen Motive. Am Halbendorfer Ostereiermarkt hat sie mit dem Sorbischen Kinder- und Jugendensemble mitgewirkt. Die Jüngste ist Laura, die den anderen nacheifern möchte.

Das Bestreben ist da, der große Erfolg mit den sorbischen Motiven freilich noch nicht, aber beim Ostereiermarkt schließt sie die Familienreihe. Ab Mitte Januar bis Ostern übt sich die Familie in der Wachstechnik.

