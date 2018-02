Familientag in der Eisarena

Die Lausitzer Füchse laden am Sonntag zum Familientag. (Symbolbild) © SZ-Archiv/as

Weißwasser. Die Lausitzer Füchse laden für Sonntag zu einem Familientag in die Weißwasseraner Eisarena. Dazu haben die Verantwortlichen ein buntes Programm vorbereitet. Vor der Eisarena stehen ab 14 Uhr zahlreiche Spielgeräte zur Verfügung, teilt Füchse-Sprecher Ronald Byron mit. Dazu gehören Torwandschießen und Ponyreiten sowie ein Kreativstand, an dem die Kinder ein „Füchse-Trikot“ entwerfen können. Außerdem gibt es einige weitere sportliche Aktivitäten. Selbstverständlich schaut das Füchse-Maskottchen vorbei, heißt es in der Mitteilung weiter. Bis etwa 16.30 Uhr läuft das Kinderprogramm vor der Eisarena, und zum Abschluss sollen blaue und gelbe Luftballons in den Himmel steigen.

Um 17 Uhr beginnt dann das Heimspiel gegen die Tölzer Löwen. Noch haben die Lausitzer Füchse den Kampf um die Pre-Playoffs nicht aufgegeben. Im Block N zahlen Kinder und Jugendliche nur vier Euro für einen Stehplatz und in Block O fünf Euro für einen Sitzplatz, teilt Ronald Byron das Angebot für den Familientag mit. Die Tickets dafür gibt es in der Geschäftsstelle und im Fanshop zu den Öffnungszeiten und an der Abendkasse. Diese öffnet am Sonntag um 15.30 Uhr. (red/ckx)

