Familienspaß mit Luftballons und Sandsäcken Die Kita Felicitas in Weißkeißel feierte ihr zehntes Sportfest. Das war nicht nur was für Kinder.

Annett Tewellis hat die Idee für das erste Kitasportfest. Das fand 2007 statt. © André Schulze

Weißkeißel. Als am Sonnabendnachmittag im Weißkeißeler Freizeitpark an der Kaupener Straße viele bunte Luftballons in den sommerlich blauen Himmel stiegen, war das ein weithin sichtbares Startsignal für das inzwischen zehnte Sportfest der Kita Felicitas. 2007 hatte nach einer Idee der langjährigen Elternratsvorsitzenden Annett Tewellis das erste Kitasportfest stattgefunden. Aus der spontanen Idee von damals wurde eine echte Tradition mit enger Zusammenarbeit zwischen Kita, Eltern, Gemeinde und den Vereinen in dem kleinen Dorf. Und ein deutliches Zeichen für Außenstehende, dass die letztlich unbegründeten Vorwürfe gegen Erzieherinnen aus dem Jahr 2013 dem Verhältnis zwischen Familien und Erziehern keinen bleibenden Schaden angetan haben.

In der kurzen Eröffnungsrede wünschten der stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde Wilfried Noack und Kitaleiterin Kerstin Weiß allen Teilnehmern viel Spaß und Erfolg und bedankten sich gleichzeitig bei allen fleißigen Helfern, die das Event erst möglich machten. Dazu gehörten unter anderem die Freiwillige Feuerwehr, der Jugendclub, der Kegelverein sowie viele engagierte Eltern um Elternratsvorsitzende Jeanine Timm. Die Physiotherapeutin mit eigener Praxis im Ort übernahm das Mikrofon von ihren Vorrednern und leitete eine musikalische Erwärmung des starken Teilnehmerfeldes an. Eingeteilt in fünf bunt gemischte Gruppen mit jeweils acht Kindern und vier Erwachsenen wurden die sportlichen Ziele in Angriff genommen. Die Krippenkinder durften sich unter Aufsicht der Erwachsenen bei eigens hergerichteten Bewegungsspielen austoben. Unter den zahlreichen Fans, Geschwistern, Verwandten und Bekannten fanden sich viele Teilnehmer und Ehemalige aus früheren Jahren zusammen, die das Geschehen bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen oder deftiger Bratwurst und Bier in echter Heimspielatmosphäre sichtlich genossen.

Gestartet wurde diesmal in sieben Disziplinen. Die großen und kleinen Sportler mussten nacheinander die Stationen Asphaltkegeln, Slalomsackhüpfen, Torwandschießen, Partnerhindernislauf, Schuhe sortieren, Sandsackzielwerfen und Wasserzielspritzen nach Zeit und Punkten absolvieren. Da am Ende die Ergebnisse der kompletten Gruppe zusammengezählt wurden, kam es auf Teamwork an. Dass am Ende die Gruppe „Gelb“ gewann, ist nurmehr eine Randnotiz, an erster Stelle standen der Spaß an der Bewegung und die Gemeinsamkeit. Das sagt Kita Chefin Kerstin Weiß geschafft, aber zufrieden am Ende der Veranstaltung. Nächstes Jahr wird es definitiv wieder ein Sportfest geben.

