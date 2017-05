Familiensache Ursula Fröhlich geht in Rente. Ihr Löbauer Obst- und Gemüseladen bleibt aber weiter geöffnet – die Tochter macht’s.

Kerstin Kretzschmar (rechts) übernimmt den Obst- und Gemüseladen in der Nicolaistraße von Ursula Fröhlich (links). Die Verkäuferinnen Sabine Voigt, Ines Kindermann und Rita Meinert (von links nach rechts) sorgen für Unterstützung. © Matthias Weber

Löbau. Das Fachgeschäft für Obst und Gemüse ist eine Institution in der Löbauer Nicolaistraße. Ziemlich genau 19 Jahre hat Ursula Fröhlich dort Kohl, Karotten, Äpfel, Birnen und viele andere Obst- und Gemüsesorten, größtenteils sogar aus eigenem Anbau, verkauft. Doch nun ist Schluss. Die 71-Jährige hat sich Ende April in den Ruhestand verabschiedet.

Zwei Tage ist der Laden in der Nicolaistraße direkt neben dem Nicol-Treff daraufhin geschlossen gewesen. Seit Mittwoch gibt es dort aber wie gewohnt wieder Frisches vom Strauch, Baum oder aus der Ackerfurche zu kaufen. Denn nur, weil Frau Fröhlich nicht mehr hinter der Kasse steht, heißt das nicht, dass gleich der ganze Laden aufgegeben wird. „Ich habe meiner Tochter das Geschäft übergeben“, sagt Ursula Fröhlich. Kunden müssen sich also seit Mittwoch an ein neues Gesicht gewöhnen. Nämlich an das von Tochter Kerstin Kretzschmar. Auf ungewohntem Terrain bewegt sich die neue Inhaberin aber nicht. „Ich war damals schon mit dabei, als der Laden eröffnet wurde“, sagt sie. Als geborene Fröhlich kennt sich Kerstin Kretzschmar sowieso bestens aus, wenn es um Obst und Gemüse geht. „Ich bin ja in einer Gärtnerfamilie groß geworden“, so die neue Chefin, die sich aber nicht ausschließlich um das Geschäft in der Nicolaistraße kümmern wird. Frau Kretzschmar führt zusätzlich noch ein Geschäft an der Löbauer Straße in Beiersdorf. 2009 hat sie dort mit dem Verkauf von Blumen begonnen. Mittlerweile habe sich das Geschäft aber zu einem „Allround-Laden“ also zu einem Laden, wo es eigentlich alles zu kaufen gibt, entwickelt. Neben Blumen sind dort auch Wurst, Brot aber selbstverständlich auch Obst und Gemüse und viele andere Dinge, die zum Leben notwendig sind, im Angebot.

Dem Beiersdorfer Geschäft den Rücken kehren, kommt für Kerstin Kretzschmar nicht infrage. Sie setzt am Standort Löbau auf ihre Angestellten. Zwei Vollzeitkräfte und eine Angestellte in Teilzeit sollen den Laden hauptsächlich am Laufen halten. Ob dann alles in den rechten Bahnen läuft, wird Mutter Ursula ab und zu kontrollieren. „Sie ist zwar in Rente, wird uns aber trotzdem noch mit unterstützen“, sagt Kerstin Kretzschmar, die gern auf den Erfahrungsschatz ihrer Mutter zurückgreift. Langweilig würde es der 71-jährigen Neu-Ruheständlerin aber auch ohne das Mittun im Obst- und Gemüseladen nicht werden. „Ich habe jetzt Enkeldienst“, sagt Ursula Fröhlich, der es am Mittwoch, dem Tag der Wiedereröffnung sichtlich schwergefallen ist, Abschied zu nehmen und die kleinen Veränderungen im Laden mit ansehen zu müssen.

Denn Tochter Kerstin hat es sich nicht nehmen lassen, das Geschäft ein wenig umzugestalten und auch das ein oder andere neue Produkt ins Sortiment mit aufzunehmen. Zum Beispiel finden sich neben Bio-Produkten auch Säfte oder Nudeln regionaler Erzeuger aus Lauba oder Wehrsdorf in den Regalen des Ladens wieder. Kerstin Kretzschmar setzt gern auf in der Umgebung angebaute und produzierte Waren. „Wir wollen regional bleiben. Das ist uns wichtig“, sagt sie.

Auch die Gärtnerei Fröhlich ist mit ihrem Sitz an der Neusalzaer Straße eng mit Löbau und der Region verbunden. Seit über 100 Jahren gibt es den Familienbetrieb. Kerstin Kretzschmar und Bruder Jörg Fröhlich halten bereits in vierter Generation die Gärtnerei samt ihren Hofläden am Laufen. Für Mutter Ursula beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt. Dass sie ihn meistert, steht für Tochter Kerstin Kretzschmar außer Frage. „Ich denke schon, dass sie sich an die neue Situation gewöhnen wird“, sagt sie. Immerhin geht das Leben im Obst- und Gemüseladen ja weiter.

