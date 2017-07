Familienprogramm mit Musik und Marmelade Zur Seewoche am Berzdorfer See bei Deutsch-Ossig gibt es wieder eine „Jazz-Dzem-Session“. Diese und andere Veranstaltungen bietet der SZ-Veranstaltungskalender unter www.sz-veranstaltungskalender.com.

Plakat der Seewoche am Berzdorfer See © PR

Deutsch-Ossig / Landkreis Görlitz. Spiel, Spaß und Sport für die ganze Familie – das gibt es ab diesem Wochenende bei der Seewoche am Berzdorfer See. Im Zuge dieser Veranstaltungsreihe steigt etwa am Sonntag in der ehemaligen Bergbau-Siedlung Deutsch-Ossig die Veranstaltung „Jazz-Dzem-Session – Marmeladenmeisterschaft und Jam-Session“. Hinter diesem Titel verbirgt sich die vierte Görlitzer Marmeladenmeisterschaft am See zu Görlitz. Alle Hobbyköche sind aufgerufen, ihr bestes Marmeladenrezept zu offenbaren. Für musikalische Begleitung sorgen Jazzikone Marcin Pospieszalski und das Jazz-Quartett Tarab Taksi aus Berlin.

Das ist nur eine von insgesamt 216 Veranstaltungen, die derzeit (Stand: Montagmittag) im SZ-Veranstaltungskalender für den Raum Niesky-Görlitz-Weißwasser angezeigt werden. Unter www.sz-veranstaltungskalender.com bekommen Sie einen Überblick darüber, was in der Region los ist. Vom Fahrtag bei der Görlitzer Parkeisenbahn über ein „sportlich-kabarettischtisches Sommer-Event“ namens „Gladiator am Rollator“ mit Jutta Lindner im Martinshof Rothenburg, einen Ausflug ins Wolfsgebiet der Wolfsscheune im Erlichthof Rietschen bis hin zu einem abendlicher Parkspaziergang in Bad Muskau – für jeden Geschmack und für jede Altersgruppe ist etwas dabei. Der Kalender gilt für die ganze Oberlausitz.

Der Clou daran: Auch Veranstalter können im Kalender ihre Events kostenlos einstellen. Jeder, egal ob privat, Verein oder kommerziell, kann mitmachen. Vorbeischauen lohnt sich. (szo)

