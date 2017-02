Familienpool soll Badelandschaft krönen Rolf Weidle hat noch einen Traum fürs Helenenbad. Dazu braucht er aber wiederum viele Tausend Euro Spenden.

So in etwa könnte er aussehen, Rutsche inklusive. Stadtrat und Helenenbad-Vereinschef Rolf Weidle will sich einen Ferienpool auf Gran Canaria für das neueste Vorhaben im Görlitzer Helenenbad zum Vorbild nehmen. © privat

Alle guten Dinge sind drei. Nach Kinderbadelandschaft und Fontänen soll nun ein großer Pool das Badevergnügen im Helenenbad krönen – und vielleicht wieder mit früherem Planschvergnügen vergleichbar machen. „Viele Eltern haben mich angesprochen, dass sie in der Sonne brüten müssen“, erzählt der pensionierte Arzt und Stadtrat der Bürger für Görlitz, Rolf Weidle. Also hat er sich in den Kopf gesetzt, auch für sie noch etwas zu tun. Ein schöner großer Pool soll es werden, so wie ihn Weidle mal im Familienurlaub auf Gran Canaria gesehen und fotografiert hat. „Es hieß ja immer, wir hätten den Berzdorfer See. Aber wir haben außerdem hier mitten in der Stadt eine Oase, die die Leute immer mehr zu schätzen wissen“, sagt er. Gerade in den vergangenen drei Jahren habe das Helenenbad einen richtigen Aufschwung erlebt. Vor allem kommen die Menschen gern zum Feiern auf das riesige Gelände. Polterabende, Betriebsfeiern, Familienfeten, Hochzeiten, Schulanfänge. Viel mehr Nachfragen als Termine gebe es.

Betrieben wird das Bad vom AUR-Verein, der Erbbaupächter ist. Hier ist Rolf Weidle Mitglied. Dann natürlich noch im Helenenbad-Verein, der sich in erster Linie um die Badegeschichten kümmert. Nachdem Rolf Weidle vor zwei Jahren mit seinen Mitstreitern die Kinderbadelandschaft und im vergangenen Jahr die Fontänen übergeben konnte, soll nun also noch nicht Schluss sein mit dem Spenden sammeln. Denn Fördermittel gibt es dafür nicht. Größere Zuwendungen für die ersten beiden Teile bekam der Verein hauptsächlich von den Stadtwerken Görlitz, der Veolia Stiftung, der Sparkassenstiftung, der Veolia Wasser GmbH und vielen Unternehmen und Privatpersonen in Görlitz. Ein Professor spendete gar 10000 Euro.

Auch der neue Pool wird sich ausschließlich aus Spenden finanzieren müssen – obgleich aus dem neuen Millionenprojekt Brautwiesenbogen, für das die Stadt von der EU 8,1 Millionen Euro bekommt, auch ein Teil fürs Helenenbad eingeplant ist. Der AUR soll demnach 200000 Euro für die Flächengestaltung bekommen. „Da geht es um Spielflächen und solche Dinge. Es gibt einen ganzen Ideenkatalog“, sagt Rolf Weidle. Ein Schwimmbecken allerdings ist nicht dabei. Das kann immer noch mit dem Neißebad zusammenhängen. Als es mit Fördermitteln gebaut wurde, war eine Auflage, kein Freibad in der Stadt zu bauen.

Nun ist das kein Freibad, was Weidle vorschwebt, aber Fördermittel gibt es dafür nicht. Da ist Rolf Weidle Realist. Deshalb muss er Badefreudigen auch gleich die Illusion nehmen, der Familienpool könnte schon diesen Sommer fertig sein. Ganz und gar nicht. 2020 schätzt der Kommunalpolitiker als realistisch ein. Deshalb will er auch noch keine konkreten Zahlen nennen. „Bis jetzt ist es noch unsere Vision“, sagt er und spricht damit auch im Namen des Helenenbad-Vereins. Der hat vor kurzem zehnjähriges Bestehen gefeiert. Bei der Mitgliederversammlung zum Jubiläum haben die 50 Mitglieder beschlossen, weiterzumachen. „Eben weil es in der letzten Zeit so gut lief“, sagt Weidle. Es gab immer mal Zuschüsse, und auch im Stadtrat bekommen Entscheidungen zum Helenenbad wieder Mehrheiten. Das war mal anders. Mit Euphorie vor zehn Jahren gestartet war das Ziel Kinderbadelandschaft schon kurze Zeit später gesetzt. „Damals gab es im Rahmen der Kreisreform Geld für Investitionen“, so Weidle. Aber der damalige OB Joachim Paulick und auch das Regierungspräsidium bremsten die Pläne aus – eben mit Verweis auf das Neißebad.

Inzwischen gibt es die Kinderbadelandschaft trotzdem. Mit dem selben unbedingten Willen und der Entschlossenheit, wieder Klinkenputzen zu gehen bis das Geld zusammen ist, soll also der Familienpool angegangen werden. Für 2017 stehen aber zunächst andere Dinge im Vordergrund. Flyer für Kindereinrichtungen sollen entwickelt werden, damit noch mehr Kindergruppen die Badelandschaft nutzen. Außerdem werden im Frühjahr zwei riesige Sonnenschirme – solche wie an der Blaue Lagune – angeschafft. Der neue Sponsor Kommwohnen hilft dabei. Weiterhin sind Anpflanzungen geplant und auch das Kioskproblem soll endlich gelöst werden. Nach wie vor gibt es keinen dauerhaften Betreiber. Bewerbungen liegen Weidle zufolge nun aber vor.

