Familienmeile fällt flach Weil entlang der Breiten Straße in Pirna massiv gebaut wird, ist zu wenig Platz fürs Stadtfest. Es soll aber ein einmaliger Ausfall sein.

Auf der Breiten Straße in Pirna kann aufgrund massiver Bauarbeiten nicht gefeiert werden. © Kristin Richter

Das diesjährige Pirnaer Stadtfest, das vom 16. bis 18. Juni über die Bühne geht, ist um eine Attraktion ärmer: Die Breite Straße bleibt partyfreie Zone. Weil entlang der großen Einfallsstraße ins Stadtzentrum massiv gebaut wird, die Trasse derzeit Einbahnstraße in Richtung Innenstadt ist, ein Fußgängertunnel den Bummel an den Geschäften erschwert und die Baustellenabsperrungen den Raum einengt, haben die die Veranstalter der Auto- und Familienmeile auf der Breiten Straße – Steffen Klinke sowie die ausstellenden Händler – beschlossen, diese Veranstaltung in diesem Jahr ausfallen zu lassen. „Um die angespannte Verkehrssituation rund um die Breite Straße nicht noch komplizierter zu machen, haben wir uns dieses Jahr für eine Pause entschieden“, sagt Klinke. Keine andere zur Verfügung stehende Fläche im Innenstadtgebiet sei geeignet gewesen, den Charakter der Auto- und Familienmeile zu repräsentieren. Im nächsten Jahr, so der Veranstalter, finde dieses Stadtfest-Ereignis wieder wie gewohnt statt. Geplant sei lediglich eine einmalige Unterbrechung. Die Breite Straße und deren angrenzenden Teilbereiche sollen im kommenden Jahr fertig saniert sein.

Die Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna (KTP) als Veranstalter des Stadtfestes reagiert mit Verständnis auf die Entscheidung. Laut Geschäftsführer Christian Schmidt-Doll sei es unter den gegebenen Bedingungen nachvollziehbar, wenn die Auto- und Familienmeile pausiere. „Umso mehr freuen wir uns über die feste Zusage, dass die Zusammenarbeit 2018 wieder klappt“, sagt der KTP-Chef. Vor Tristesse müssten Stadtfest-Besucher allerdings keine Angst haben – es gebe auch 2017 tolle Höhepunkte und Neuigkeiten.

