Familienkrieg in der Stadt der Liebe Im Stück der „Der Vorname“ will eine Familie eigentlich einen netten Abend genießen. Dann fliegen ihr lange aufgestaute Konflikte um die Ohren.

Claude (Andreas Kurznick, v.l.), Anna (Anna Bittner), Claude (Johann-Christof Laubisch), Vincent (Martin Ennulat) und Elisabeth (Franka Anne Kahl) mit dem Modell des Bühnenbilds. © Dietmar Thomas

Döbeln. Das Mittelsächsische Theater hatte sich für die Premierenvorstellung diesmal Phönix-Moden als Veranstaltungsort ausgewählt. Zwischen Ständern voller Jacken, Hosen, Kleidern und Blusen, gleich neben der Umkleidekabine. Das war passend, denn das neue Stück „Der Vorname“ spielt in der Stadt der Mode, in Paris. Und die Protagonisten – allesamt Vertreter des akademischen Mittelstandsmilieus – stellten sich bei einer kleinen Modenschau vor. Das ist Pierre, Literaturprofessor und Feingeist, den die Ausstatterin Nadira Nasser in einen modischen Anzug gesteckt hat. Zu Hause trägt er gern Birkenstocksandalen und selbst gestrickte Socken. Seine Frau Elisabeth, die sich gern auf Flohmärkten herumtreibt, hat für den Abend ein Tuch im Turbanlook und einen Folklorerock angelegt, denn es gibt marokkanisches Essen. Eingeladen sind der extrovertierte Immobilienmakler Vincent, der figurbetonte italienische Mode liebt. Und seine schwangere Frau Anna mit Chanel-Jacke und modischer Siebenachtel-Hose, Typ Businessfrau. Claude, der Musiker, kommt gerade vom Konzert und hat noch einen Frack am Leib. Man stichelt, man trinkt, freut sich auf das Essen und unterhält sich darüber, wie das Kind heißen soll, das Vincent und Anna erwarten. Diese eigentlich belanglose Plauderei entpuppt sich als Sprengsatz.

„Eine scheinbar völlig alltägliche Situation entwickelt sich zur Katastrophe“, erzählt Schauspieldramaturg Matthias Wolf. „Wir erfahren viel über die Abgründe, die sich in einer Familie auftun können. Da geht es um versteckte, halbversteckte und offene Geständnisse. Vorurteile werden bedient und am Ende löst sich alles aufs Lustvollste auf.“

Matthieu Delaporte und Alexandre de la Patellière haben die Komödie geschrieben. Bei ihrer Uraufführung 2010 von der Kritik verrissen, ist sie sehr erfolgreich, wurde in zwölf Sprachen übersetzt und verfilmt. Für das Mittelsächsische Theater hat Thomas Roth das Stück in Szene gesetzt. „Schritt für Schritt werden Konflikte offengelegt, die lange überspielt wurden. Jeder zeigt Verletzlichkeiten, alle haben Ängste und Verluste zu tragen“, so der Regisseur. Paris sei die Folie, auf der die Handlung spielt. „Die beiden Autoren leben in diesem Milieu.“ Das mittelsächsische Theater lässt das lustige Drama über den Dächern von Paris ablaufen, besser gesagt auf einer Dachterrasse. Nadira Nasser hatte dafür die typischen Pariser Blechdächer als Bühnenkulisse gewählt. Der Zuschauer blickt über die Stadt der Liebe, was der Ausstatterin nicht geringe Mühe bereitete. Wegen des Bühnenballs war der Malsaal des Theaters ausgelastet. Ein Glücksfall für dieses Stück. Denn dadurch musste die Bühnenbildnerin einen gedruckten – und teureren – Horizont herstellen lassen. Schon das passende Foto in der nötigen Auflösung zu finden, sei schwierig gewesen, erzählt sie. „Aber ich hatte Glück. Ich habe genau das gefunden, was wir brauchten.“ Mit dem Hintergrund lassen sich diverse optische Effekte umsetzen, die bei einem gemalten Hintergrund nicht möglich sind. „Er lässt sich hinterleuchten wie ein Dia. Dadurch lassen sich Stimmungen, Sonnenauf- und -untergang simulieren.“

In Freiberg ist das Stück schon angelaufen. Am Döbelner Haus hat es am Sonnabend Premiere.

Premiere „Der Vorname“ im Theater Döbeln, Sonnabend, 19.30 Uhr

