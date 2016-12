Familienglück mit Seeblick Familie Peglau feiert mit ihren sieben Kindern Weihnachten. Dabei gibt es auch Schach auf höchstem Niveau.

Die sieben Kinder Lorena (v.l.) Miriam, Louise, Dora, Paul, Sarah, Charis halten hier die Karten für eine Partie Uno in der Hand. Gerne spielen sie auch mit ihren Eltern Adelheid und Markus Peglau Schach, und das auf höchstem Niveau. © Frank Baldauf

Mehrere Partien Schach gehören bei Familie Peglau in Paulsdorf zum Familienprogramm an Weihnachten auf jeden Fall dazu. Überhaupt spielt die Familie mit ihren sieben Kindern gerne, ob es eine Partie Uno mit den Karten ist, ein Brettspiel, bei dem es um Ölbohrungen geht oder eben das königliche Denkspiel. Dieses Jahr sind die Peglaus zum ersten Mal zu neunt. Im Frühjahr ist Louise zur Welt gekommen, das siebte Kind der Familie. Für sie hat Bundespräsident Joachim Gauck die Ehrenpatenschaft übernommen, was 500 Euro für die Familienkasse eingebracht hat. Familie Peglau ist eine besonders große Familie, zu der auch ein großes Haus passt. Sie haben vor sechs Jahren den leerstehenden Gasthof Seeblick direkt an der Talsperre Malter gekauft, umgebaut und sind 2013 hier eingezogen.

Im Erdgeschoss sind Räume, die auch öffentlich genutzt werden und wo Adelheid Peglau Kurse anbietet. Zur Wohnung der Familie führt eine Treppe hoch. Durch eine Tür treten Besucher direkt ins geräumige Wohnzimmer. Hier hat die Familie beim Umbau Trennwände herausgenommen und das frühere Foyer mit zwei Gästezimmern zusammengelegt. Nun bietet der Raum reichliche 80 Quadratmeter Platz und durch die große Fensterfront einen freien Blick auf die Talsperre Malter, eben den Seeblick. In wärmeren Jahreszeiten lädt auch der Balkon davon ein. Vom Wohnzimmer gehen Türen ab in die Küche und andere Zimmer. Hier gibt es also reichlich Platz, wo sich auch sieben Kinder betun können.

„Wir sind beide mit mehreren Geschwistern aufgewachsen“, erzählt Markus Peglau. Er arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für alte Sprachen der Technischen Universität Dresden. Als er seine Frau kennenlernte, hat sie ihm bald gesagt, dass sie gerne mindestens fünf Kinder hätte. „Damals habe ich mir gedacht: Na! Nun ist es so gekommen“, sagt der 53-jährige Vater. Adelheid Peglau ist Lehrerin von Beruf, kümmert sich aber derzeit in erster Linie um ihre Kinder und gibt in den Seminarräumen im Seeblick auch Kurse für Tanz, Gitarre und Englisch. Dabei machen die eigenen Kinder mit sowie auch andere Teilnehmer aus der Umgebung. Die 46-Jährige stammt aus Oberschwaben, ihr Mann aus dem Rheinland. Er ist durch seinen Beruf nach Dresden gekommen und hat hier die Talsperre Malter sowie seine Frau lieben gelernt. Zuerst hat die Familie in einer Wohnung in Paulsdorf auf dem Mühlfeld gelebt, wo der Platz aber knapp wurde. So waren sie froh, als die Umbauarbeiten im Seeblick abgeschlossen waren und sie hier einziehen konnten.

Während Markus Peglau erzählt, bringen die siebenjährige Charis und die fünfjährige Lorena ein Quadro-Schachspiel. Das ist ein größeres Brett mit schwarzen, weißen, gelben und roten Figuren, mit denen auch Partien zu dritt oder zu viert möglich sind. Die beiden Mädchen nehmen den Vater in die Mitte. Sie wissen warum, denn so können sie ihn mit ihren Figuren von beiden Seiten in die Zange nehmen. „Ich muss da mein Spiel defensiv aufbauen“, sagt er.

Schach ist das Familienhobby, das Familie Peglau auf hohem Niveau pflegt. So steht auf einem Nebentisch ein Schachbrett mit Figuren und einer Schachuhr spielbereit aufgebaut. Markus Peglau und die älteren Töchter spielen aktiv beim SV Bannewitz. Die Trainingseinheiten finden teilweise sogar im Seeblick statt. Erfolge haben sie auch schon erreicht. So hat Charis diesen Herbst an der Weltmeisterschaft in Georgien in der Altersklasse U 8 teilgenommen. Ihre Zwillingsschwester Dora hat bei der Europameisterschaft mitgespielt. Die eine oder andere Weihnachtspartie werden sie sicher austragen. Wer weiß, ob sich da der Papa gegen eine WM- und eine EM-Spielerin verteidigen kann.

