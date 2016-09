Familienforschung leichter gemacht Das Sächsische Staatsarchiv erweitert sein Online-Angebot. Künftig kann nach sächsischen Gerichtsbüchern gesucht werden – auch nach Meißnern.

Gerichtsbücher spiegeln den Alltag im städtischen und ländlichen Raum seit dem ausgehenden Mittelalter wider. Sie sind daher unverzichtbar für die historische, heimat- oder familienkundliche Forschung. © Staatsarchiv

Die Gerichtsbücher sind einzigartige Quellen zu Grundbesitzveränderungen, Nachlässen oder Vormundschaften vom ausgehenden Mittelalter bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts und liegen für praktisch alle Orte Sachsens vor. Sie geben Auskunft über Kaufhandlungen, verbriefte Rechte, Besitzerfamilien, verwandtschaftliche Beziehungen, aber auch zum Alltag der Menschen in früheren Jahrhunderten.

Wer bislang etwa wissen wollte, woher er kam und private Familienforschung betreiben wollte und dazu auf die Gerichtsbücher zurückgreifen wollte, der musste mühsam herausfinden, in welchen solcher Bücher in welchem Archiv er fündig werden konnte. Und auch Wissenschaftler mussten diesen aufwendigen Weg gehen. Nun ist im Rahmen eines mit knapp 3940 00 Euro geförderten Projektes der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) die Erschließung der sächsischen Gerichtsbücher durchgeführt worden. Dabei wurden Informationen zu 25 925 Gerichtsbüchern mit einer Laufzeit von 1359 bis 1914 zusammengetragen. Das heißt, man kann jetzt wissen, in welchem Archiv Gerichtsbücher zu dem Thema, das einen interessiert, vorhanden sind. Am Computer in den Büchern selbst blättern – das ist noch ein Traum für morgen. Immerhin umfassen die Gerichtsbücher, die über die Jahrhunderte ganz verschiedene Formate aufwiesen – von A 3 und zehn Zentimeter dick bis halb A 5 und fünf Zentimeter stark – abgerufen werden.

Gerichtsbücher gehören zu den am häufigsten genutzten Quellen im Sächsischen Staatsarchiv. Neben den 22 900 Bänden im Staatsarchiv konnten nennenswerte Bestände von Gerichtsbüchern in neun sächsischen Stadtarchiven in Bautzen, Dresden, Görlitz, Kamenz, Leipzig, Löbau, Plauen, Zwickau und eben in Meißen und dem Staatsfilialarchiv Bautzen in das Projekt einbezogen werden. Die insgesamt 25 925 Gerichtsbücher enthalten mehr als 218 000 Einträge zu ca. 4 700 Orten und 1 350 Gerichtsstellen. Dabei handelt es sich überwiegend um Gemeinden in Sachsen, aber auch außerhalb Sachsens, die heute in Thüringen, Brandenburg oder Sachsen-Anhalt, z. T. auch in Tschechien und Polen liegen. Die Online-Recherche ist über eine Ortssuche sowie über eine Suche nach Gerichtsstellen möglich. Die ortsbezogenen Daten sind darüber hinaus mit weiteren Datenbanken des Dresdner Instituts für Sächsische Geschichte und Volkskunde (ISGV) wie dem „Digitalen Historischen Ortsverzeichnis von Sachsen“ verknüpft worden. „Durch die neuen Möglichkeiten der Online-Recherche hat sich der Zugang zu den vielfältig genutzten Gerichtsbüchern erheblich erleichtert“ freut sich Abteilungsleiter Dr. Volker Jäger vom Staatsarchiv Leipzig, der das Projekt maßgeblich betreute. Die Gerichtsbücher spiegeln neben Handlungen der Freiwilligen Gerichtsbarkeit (Grundstückskäufe, Testamente, Vormundschaften) den Alltag im städtischen und ländlichen Raum seit dem ausgehenden Mittelalter wider. Für viele Gemeinden setzt die Überlieferung erst mit den Gerichtsbüchern ein. Sie sind daher unverzichtbar für die historische, heimat- oder familienkundliche Forschung. (SZ/ul)

www.saechsische-gerichtsbuecher.de

zur Startseite