Familienfest zum Tag der Deutschen Einheit Im KiEZ Querxenland in Seifhennerdorf wird Kindern viel geboten. Aber natürlich ist viel mehr los: Jazz, Chormusik in Großschönau, Appelfest in Löbau usw.. Steht alles im www.sz-veranstaltungskalender.com.

© Rafael Sampedro

Alljährlich am 3. Oktober verwandelt sich das KiEZ Querxenland in ein fröhlich-buntes Festgelände. Denn dann laden die Querxe zum „Oberlausitzer Familienfest“ ein. Von 11 bis 18 Uhr erwartet die Gäste eine bunte Mischung aus Aktivangeboten und abwechslungsreichem Rahmenprogramm, ebenso vielfältig wie die schöne Oberlausitz selbst. So laden u.a. das IQLANDIA aus Liberec mit interaktiven Exponaten, die Herrnhuter Sterne Manufaktur mit einer Bastelwerkstatt und der Staatsbetrieb Sachsenforst mit einer mobilen Baumschule zum Mitmachen, Staunen und Entdecken ein. Sportliche Familien können sich beim Wettkampf um die stärkste Familie der Oberlausitz wieder ordentlich auspowern. Wer anschließend noch Reserven hat, kann sich auf dem Geschicklichkeitsparcours der Oberlausitzer Verkehrswacht beweisen.

Natürlich dürfen auch die Oberlausitzer Traditionen nicht fehlen. So gewähren zahlreiche Stände und Stationen einen Einblick in das alte Handwerk einer längst vergangenen Zeit. Ein buntes Bühnenprogramm gespickt mit Musik, Tanz und Spiel im Festzelt rundet das bunte Treiben schließlich ab. Für das leibliche Wohl wird mit Kulinarischem aus Vergangenheit und Gegenwart gesorgt. Der Eintritt kostet 2,50 Euro. Für Kinder ist der Eintritt frei.

