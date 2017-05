Familienfest zum Männertag Himmelfahrt wird in Diesbar mit einer Wein- und Spargelmeile gefeiert. Eine alte Tradition ist trotzdem noch nicht vergessen.

„Das Konzept hat sich bewährt“ – Wirtin Gabriele Dörner. © SZ-Archiv/Lutz Weidler

Familiär wollen die Wirte in Diesbar-Seußlitz am Donnerstag, 25. Mai, wieder Himmelfahrt feiern. „Das Konzept hat sich bewährt“, sagt die Wirtin vom Landgasthof Zum Roß, Gabriele Dörner. Die Verbindung von Spargel, Wein, Musik und Kinderanimation habe zuletzt viele Familien angezogen. Deshalb haben sich auch in diesem Jahr wieder Wirte und Tourismusverein Sächsische Elbweindörfer zusammengeschlossen, um gemeinsam eine Wein- und Spargelmeile auf die Beine zu stellen. Zehn Lokalitäten machen mit.

Direkt an der Anlegestelle der Sächsischen Dampfschiffahrt Am Roß können sich Kinder schminken lassen und auf der Bastelstraße und Hüpfburg austoben. Dazu gibt es Musik von einem DJ. Livemusik von Ecke-Junior wird ein paar Meter weiter in Ulrichs Weindomizil gespielt, bei schönem Wetter können die Besucher dort den Blick auf die Elbe aus Liegestühlen heraus genießen. Musik ertönt auch aus Raums Klarissenklause, während in der Brummochsenquelle bei Familie Thiede Geschichten rund um den Wein auf Zuhörer warten. Ausgeschenkt wird zudem bei der Eisdiele Pocher, im Weinreich, in der Trattoria am Schloss, im Kleinen Café sowie auf der Heinrichsburg. Zwischen 11 und 18 Uhr sollte in Diesbar-Seußlitz auf jeden Fall was los sein – wenn auch nicht in dem Umfang wie noch vor einigen Jahren.

Bis 2011 zogen alljährlich Tausende Besucher zum sogenannten Heiratsmarkt nach Diesbar-Seußlitz. Doch schließlich endete die Tradition, weil die Finanzierung der Sicherheitsauflagen von den Veranstaltern nicht mehr zu stemmen war. Ganz aufgeben will man die Idee an eine Wiederbelebung aber auch jetzt nicht. „Die Gedanken gibt es noch“, sagt Gabriele Dörner, „aber man bräuchte starke Partner.“(SZ/ste)

