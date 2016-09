Familienfest zum Einheitsgeburtstag Die Feier zum 3. Oktober gestalten Hartha, Waldheim und Leisnig gemeinsam. Das Engagement ist unterschiedlich.

Wie schon beim Brunnenfest hier in Hartha wird die Tanzgruppe Black Diamonds auch beim Familienfest zum Einheitsgeburtstag dabei sein und für Unterhaltung sorgen. © Archiv/Dietmar Thomas

Von einer konstruktiven Zusammenarbeit der Städte Hartha, Waldheim und Leisnig spricht Hans-Jürgen Estler, wenn es um das Fest zum Tag der Deutschen Einheit geht. Zum fünften Mal ist es für den 3. Oktober auf dem Festplatz in den ehemaligen Textilwerken Hartha geplant. Die Veranstaltung habe sich zu einem Familienfest entwickelt, meint der Mitorganisator. Deshalb habe der Freundeskreis Sachsenkreuz erneut ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, das für jedes Alter und viele Interessen etwas bietet. Auch in diesem Jahr rechnen die Veranstalter wieder mit rund 1 500 Gästen.

Musik, Tanz und Modenschau

Gegen 10.30 Uhr ist mit einem Frühschoppen die Eröffnung durch die Bürgermeister der drei Städte vorgesehen. Bis 16 Uhr werden die Besucher mit Darbietungen auf der Bühne unterhalten. Zu denen gehören Auftritte der Tanzgruppe Black Diamonds aus Hartha, der Schülerband der Harthaer Oberschule und der Uganda Dancers Band aus Waldheim. „Eine Interessengemeinschaft aus Seifersdorf bereitet eine Modenschau vor, in der mittelalterliche Kleidung und solche der Wave-Gotik-Bewegung gezeigt wird“, so Estler. Für den musikalischen Rahmen sorgt den gesamten Tag über der Musikexpress Waldheim. Für die Kinder wird außerdem eine Hüpfburg aufgestellt.

Zwar sei schon eine gewisse Vielfalt im Programm vorhanden, „wir würden uns aber freuen, wenn sich noch mehr Vereine oder Talente, vor allem aus Waldheim und Leisnig, einbringen würden“, so Estler. Nur so könne die Veranstaltung noch abwechslungsreicher gestaltet werden. Der Mitorganisator denkt dabei auch an die Neigungskurse in den Schulen, in denen die besonderen Fähigkeiten der Kinder und Jugendlichen gefördert werden. Für die jungen Leute sei es sicher eine spannende Erfahrung, ihr Talent vor einem größeren Publikum zu präsentieren, meint er.

Pendelbus verbindet die Städte

Nach einer Pause gibt es diesmal wieder einen Flohmarkt für Kindersachen. Dort werden die jüngsten Handballer des SV Leisnig anbieten, was in ihren Kinderzimmern nicht mehr gebraucht wird. „Das Geld fließt in die Ausstattung der Mannschaft“, erklärt Sebastian Schettler vom gleichnamigen Gastroservice. Aber auch andere Anbieter von Spielzeug, Kinderkleidung und Co. sind ab 10 Uhr willkommen. Tische, auf denen sie ihre Waren anbieten möchten, sollten sie selbst mitbringen. Schettler sorgt für die gastronomische Versorgung der Gäste. Und der Feuerwehrverein Hartha heizt die Gulaschkanone ein.

Bevor es auf dem Festplatz losgeht, ist ab 9 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der Stadtkirche geplant. Von dort fährt ein kostenloser Pendelbus zum Festgelände. Auch aus Waldheim und Leisnig gibt es einen stündlichen Pendelverkehr, für den aber ein kleiner Obolus fällig wird.

