Familienfest zum 1. Mai Am Montag gibt’s im Park der Arbeiterwohlfahrt an der Pulsnitzer Straße in Radeberg gleich mehrere Premieren.

Lutz Eisold und Holger Freudenberg (r.) vom Awo-Projekthaus haben gemeinsam mit ihren Kollegen und dem Stadtwirtschaftshof Radebergs neue Freilichtbühne im Awo-Park an der Pulsnitzer Straße gebaut. Premiere ist am Montag. © Thorsten Eckert

Radeberg hat eine neue Open-Air-Bühne. „Klein, aber fein“, sagt Laszlo Balog schmunzelnd. Er ist Chef des Möbeldienstes der Awo in Radeberg und hat seit Jahren auch den Hut für das traditionelle Familienfest am 1. Mai auf dem Awo-Areal an der Pulsnitzer Straße auf. Und in den vergangenen Wochen ist hier nun eine unansehnliche Betonfläche verschwunden, stattdessen ist in Zusammenarbeit zwischen dem Awo-Projekthaus und dem Stadtwirtschaftshof eine kleine Bühnenfläche entstanden. Und die wird nun am Montag beim diesjährigen Familienfest eingeweiht. „Als erstes werden hier die Tänzer der Kreismusikschule auftreten“, verrät Laszlo Balog.

Und überhaupt wird auch diesmal wieder eine Menge los sein; zwischen 14 und 18 Uhr im Park zwischen dem Betreuten Wohnen der Awo und dem Café Flair. Zahlreiche Radeberger Vereine werden sich an den ebenfalls neuen hölzernen Marktständen präsentieren. „Auch die Stände haben die Mitarbeiter des Projekthauses der Awo gefertigt“, freut sich Laszlo Balog. Hier werden dann zum Beispiel das Mehrgenerationenzentrum zum Kinderschminken einladen und auch eine Hüpfburg aufbauen. Die Radeberger Tafel organisiert eine Tombola, beim Stellwerkverein können sich Kinder bei Holzarbeiten ausprobieren und das Epilepsiezentrum Kleinwachau wird Luftballon-Tiere basteln. Die Radeberger Hundefreunde locken mit einer großen Hundeschau, das DRK stellt einen modernen Rettungswagen vor und auch das beliebte Ponyreiten wird es wieder geben. Aus Dresden hat sich zudem die Band „User experience“ angesagt; „Rockmusik auf unserer neuen Bühne“, sagt Laszlo Balog. Und natürlich darf auch diesmal der beliebte Kinder-Flohmarkt nicht fehlen! „Die Kinder können wieder einfach eine Decke mitbringen und dort dann auslegen, was sie verkaufen oder tauschen wollen“, lädt Laszlo Balog ein. Auch das Betreute Wohnen der Awo gleich nebenan ist diesmal beim Familienfest dabei. Die Einrichtung lädt zum Tag der offenen Tür ein, es können Wohnungen besichtigt werden.

