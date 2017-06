Familienfest mit Langebrücker Originalen und einem Luther-Stück Rund um das Bürgerhaus sind Tischtennisroboter, Karussell und Hüpfburg aufgebaut. Eine Big Band ist auch dabei.

Drugmillers BigBand mit Sängerin Hanna Margitudis ist am Sonnabendnachmittag am Langebrücker Bürgerhaus zu erleben. © Archivfoto: Bernd Goldammer

Es kann losgehen. „Das Programm steht, die Buden sind aufgebaut, alle sind gut vorbereitet. Wir werden sicher ein tolles Familienfest rund um das Bürgerhaus erleben“, sagt Ulrich Knöpfle. Er ist einer der Organisatoren. Start ist bereits am heutigen Freitag. Ulrich Knöpfle selber steht um 19.30 Uhr auf der Bühne des großen Saals des Bürgerhauses. Gemeinsam mit drei anderen Enthusiasten wird er über seine Fahrt von Dresden nach Gambia berichten. Die Langebrücker Wüstenoldies hatten sich Mitte November auf die 7 000 Kilometer lange Reise über Autobahnen, Schotterpisten und durch Wüstensand gemacht. Anhand von zahlreichen Fotos und vielen Anekdoten werden von ihrer abenteuerlichen Reise berichten.

„Es lehret mir die Wissenschaft, was gut ist, meinen Durst zu stillen! Im Wein liegt Wahrheit, im Bier die Kraft, das Wasser hat doch nur Bazillen! Prost meine Herren“ – Diesen Spruch prägte Schlachtsteuereinnehmer Stiehler, genannt der Philosoph von Langebrück. Er soll ihn anlässlich des Kirmesfestes im Jahre 1908 zum Besten gegeben haben. Wer mehr über ihn, den Pfarrer Schubert, den Nachtwächter Augusdt Hillig oder den letzten sächsischen König hören will, sollte am heutigen Freitag um 21.30 Uhr in den Kleinen Saal des Bürgerhauses kommen. Regionalhistoriker Hans-Werner Gebauer wird innerhalb seiner Reihe „FASS - Frivoles, Amüsantes, Seltenes und Skurriles“ über die Langebrücker Originale berichten. Der Eintritt ist frei. Es gibt Live-Musik.

Alle Vereine sind dabei

Reichlich Trubel herrscht am Sonnabend rund um das Bürgerhaus. Langebrücker Vereine planen Dutzende Aktionen. Es gibt Fahrten mit der Feuerwehr, Bastel-angebote, Kinderschminken und Spiele. Besucher können mit einem Tischtennisroboter die Kräfte messen. Ein Karussell und eine Hüpfburg stehen für die Kleinsten ebenfalls bereit. „Das Engagement ist riesig. Alle großen Vereine sind dabei. Das Angebot sollte sich niemand entgehen lassen“. sagt Ulrich Knöpfle. Bereits um 10 Uhr kommen Skat - und Romméspieler auf ihre Kosten. In Pietzschens Fleischerstube an der Dresdner Straße findet ein großes Turnier anlässlich des Bürgerfestes statt. Interessenten sollten sich ab 9.30 Uhr dort melden. Gespielt werden zweimal 48 Spiele im Skat und zweimal 30 Spiele im Rommé. Für die Sieger sind Pokale ausgelobt. Das gesamte Preisgeld wird wieder ausgeschüttet.

Ab 11 Uhr wird im und rund um das Bürgerhaus gefeiert. Bis 18 Uhr sind alle Vereine mit Ständen vertreten. Höhepunkte sind sicher die Auftritte der „Drugmiller BigBand“ ab 14.30 Uhr und ab 15.50 Uhr für jeweils eine Stunde. Der Kegel- und Tischtennisverein lädt außerdem von 13 Uhr bis 16 Uhr zum Preiskegeln für jedermann ein. Die Siegerehrung findet um 16.30 Uhr an der Kegelbahn statt. Zum gleichen Zeitpunkt werden auch die Sieger der im Juni ausgetragenen Ortsvereinsmeisterschaft im Kegeln geehrt.

Bibliothek öffnet erstmals

Sicher nutzen auch viele Langebrücker die Gelegenheit, einen Blick in die neuen Räume der Langebrücker Bibliothek zu werfen. Sie ist bekanntlich von der Weißiger Straße ins Bürgerhaus gezogen und öffnet erstmals ihre Türen. Von 11 bis 14 Uhr haben alle Neugierigen Zutritt. Bis 13 Uhr zeigt in der Einrichtung ein Zauberkünstler sein Können und um 13 Uhr öffnet das Bilderbuchkino. Ein weiterer Höhepunkt ist die Aufführung des Luther-Spectaculums um 17 Uhr im Bürgerhaus. Unter der Leitung der Langebrücker Kantorin Katharina Kimme-Schmalian haben die Kirchenchöre von Weixdorf und Langebrück sowie Musiker aus Dresden seit Wochen geprobt. Jetzt wird das Stück aus Anlass des 500. Jahrestages des Beginns der Reformation aufgeführt. Das dritte Kinder- und Familienfest klingt dann ab 18.30 Uhr am Lagerfeuer mit dem Nicodé-Chor aus. Der Eintritt ist beim gesamten Familienfest frei. (SZ/td)

