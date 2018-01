Familienfasching in Sagar

Sagar. Die Narren aus dem Neißedorf starten am Samstag in ihre 36. Saison. Unter dem Motto „ Der SCC erlebt ja allerhand – Sagar feiert auf dem Land“ bereiten Elferrat und Funkengarde ein abwechslungsreiches Programm für ihre Gäste vor. Das Kulturhaus wird dabei zu einem großen Bauernhof umgestaltet. Los geht es mit dem Familienfasching um 15 Uhr, teilt René Tamm mit. Karten für die Männerfastnacht am 3. Februar gibt es im Vorverkauf am 27. Januar zwischen 10 und 12 Uhr im Kulturhaus Sagar. (SZ/ckx)

Neujahrsfest in Trebendorf

Trebendorf. Auf die Sportanlage in Trebendorf lädt der Sportverein zum Neujahrsfest für den morgigen Samstag. Wie René Kraink mitteilt, gibt es Spaß und Spiel bei freiem Eintritt ab 17 Uhr. Für jeden mitgebrachten Weihnachtsbaum, der anschließend verbrannt wird, gibt es ein Getränk gratis, heißt es weiter. (SZ/ckx))

Zampern und Karneval

Rohne/Groß Düben. Der Dorfclub in Rohne geht am Samstag ab 7 Uhr auf Zampertour. Wie der Club mitteilt, geht es auf dem Njepila-Hof los. Anschließend gibt es einen Zampertanz in der Mehrzweckhalle des Ortes. In Groß Düben dagegen lädt der Karnevalsclub für Sonntag zum Kinder- und Seniorenkarneval in das Gasthaus Köppen ein. Los geht diese Veranstaltung bereits um 15 Uhr. (SZ/ckx)

