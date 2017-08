Familiendrama sorgt für Fassunglosigkeit Die Todesschüsse auf einen 23-Jährigen in Eckartsberg werden nun untersucht. Die Nachbarn haben nichts geahnt.

Die Ermittlungen zu den tödlichen Schüssen in Eckartsberg dauern noch an. Die Staatsanwaltschaft Görlitz hat drei Ermittlungsverfahren gegen den verstorbenen jungen Mann sowie gegen den Polizisten eingeleitet. © danilo dittrich

Die Nachbarn sind fassungslos. Eigentlich ist es ruhige Wohngegend, hier am Rande von Eckartsberg. Doch seit Donnerstagsmittag ist nichts mehr so wie bisher. Ein tödlicher Schuss hat die Idylle zerstört. Abgegeben wurde er von einem Polizisten. Ein junger Mann ist von der Kugel getroffen worden und seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 23-Jährige soll zuvor seine Mutter angegriffen haben. Wegen des Streits ist die Polizei gerufen worden. Die Polizeikräfte sollen von dem Mann ebenfalls attackiert worden sein. Wie die SZ aus Polizeikreisen erfahren hat, sind die Beamten mit einem Messer angegriffen worden. Daraufhin schoss der Polizist. Der jugendliche Angreifer wurde getroffen und starb noch vor Ort.

Eine offizielle Bestätigung der Staatsanwaltschaft Görlitz gibt es für den Messerangriff nicht. Denn die Polizisten sind derzeit noch nicht vernehmungsfähig. Wahrscheinlich werden sie erst in einigen Tagen Aussagen zu dem genauen Ablauf machen können. Davon geht Oberstaatsanwalt Sebastian Matthieu aus. Es seien laut Staatsanwaltschaft insgesamt drei Schüsse gefallen. Das wurde bei der Untersuchung der Dienstwaffe des betroffenen Polizisten festgestellt. Es ist auch eine entsprechende Anzahl von Hülsen gefunden worden, erklärt Matthieu. Die Kugeln stammen aus einer Waffe. Welcher Schuss tödlich war und ob zuerst ein Warnschuss abgegeben wurde, werden erst die weiteren Ermittlungen ergeben. In den sozialen Netzwerken ist darüber bereits intensiv diskutiert und wild spekuliert worden.

Die Staatsanwaltschaft hat insgesamt drei Ermittlungsverfahren eingeleitet, wie sie am Freitagnachmittag in einer Presseinformation mitteilte. Die Ermittlungen hat die Mordkommission der Kriminalpolizei Dresden übernommen. Gegenüber dem Verstorbenen bestehe demnach der Verdacht der vorsätzlichen Körperverletzung und Bedrohung seiner Mutter. Zudem wird wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Gegen den Polizisten ermittelt die Kriminalpolizei wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Gegenstand der Ermittlungen sei vordergründig die Frage, ob der Schusswaffeneinsatz durch Notwehr gerechtfertigt war.

In den vergangenen Jahren gab es im gesamten Bundesgebiet immer wieder Fälle, bei denen Personen mit Messern auf Polizeibeamte losgegangen waren und von diesen erschossen wurden. In der Regel wurde hier eine Notwehrsituation festgestellt. Der aktuelle Fall in Eckartsberg ist der bisher einzige Fall von Schusswaffengebrauch mit tödlichem Ausgang in Sachsen in diesem Jahr gewesen. In den Jahren 2013 bis 2015 wurde im Freistaat insgesamt dreimal von der Schusswaffe gegen Personen Gebrauch gemacht. Dabei gab es vier Verletzte, aber keine Toten, wie Patricia Vernhold vom sächsischen Innenministerium auf SZ-Anfrage mitteilt.

Die 47-Jährige Mutter des toten Eckartsbergers, die nach SZ-Informationen im Landratsamt tätig ist, konnte sich auch noch nicht zu dem genauen Tathergang äußern, sie ist derzeit ebenfalls nicht vernehmungsfähig. Sie wurde nach dem Vorfall in ein Krankenhaus gebracht. Die Familie des Opfers steht unter Schock und wollte sich gegenüber der SZ nicht äußern. Das Wohnhaus, in dem sich das Familiendrama abspielte, ist aufgrund der umfangreichen Tatortarbeit noch gesperrt. Der Rest der Familie – der 23-Jährige hinterlässt neben seinen Eltern noch einen älteren und einen jüngeren Bruder – konnte im benachbarten Haus der Großeltern unterkommen.

Die Leiche des 23-Jährigen wird derweil obduziert. Nach dem vorläufigen Sektionsergebnis ist er innerlich verblutet. Nun soll auch die Frage geklärt werden, ob er unter Drogen stand. Ergebnisse wird es voraussichtlich in zehn Tagen geben. Der 23-Jährige ist der Polizei jedenfalls nicht unbekannt. Es gebe mehrere Einträge, wie die Polizeidirektion bestätigt. Zu den genauen Taten wollte man sich aus Rücksicht auf die Hinterbliebenen nicht äußern. Es handele sich aber nicht um schwere Delikte.

In der Nachbarschaft hat man davon nichts gewusst. Der junge Mann soll auch erst seit Kurzem wieder im Elternhaus gewohnt haben. Eine Nachbarin hatte ihn mal gesehen, wie er die Straße vor dem Haus entlang lief. Sie dachte zuerst, dass er nur Ferien bei seinen Eltern mache. Zu der Familie selbst habe die Nachbarin kaum Kontakt. Probleme gab es aber keine. Auf die Tragödie am Donnerstag habe nichts hingedeutet. Die Familie sei ganz ruhig. Auch eine andere Nachbarin bestätigt das. Sie habe sich mit ihnen immer mal ein Hallo über den Gartenzaun zugerufen. Nachdem jedoch die Bäume an der Grundstücksgrenze größer und dichter wurden, sei auch der Kontakt geringer gewesen. Die ältere Nachbarin kennt den verstorbenen jungen Mann noch als kleinen Jungen. Dass er Probleme haben könnte, sei für sie nicht sichtbar gewesen.

