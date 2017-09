Familienbüro verlost WM-Trikot Das Familienfest wird vom Lokalen Bündnis Görlitz für Familie veranstaltet, Schirmherr ist Oberbürgermeister Siegfried Deinege.

Steffen Müller zeigt ein Trikot von der WM 2014 mit Unterschriften. © pawel sosnowski/80studio.net

Beim 13. Familienfest auf dem Marienplatz gibt es für Fußballfans am Sonnabend einen ganz besonderen Leckerbissen zu gewinnen. Ein Spender, der geheim bleiben will, stellt ein original Deutschlandtrikot von der WM 2014 mit allen Unterschriften der Spieler zur Verfügung. Steffen Müller vom Familienbüro hält es schon einmal in seinen Händen. Die Bedingung, um in den Lostopf zu kommen: Man muss an einer Umfrage zum Thema „Sind Görlitzer Familien glücklich“ teilnehmen. Das Fest wird vom Lokalen Bündnis Görlitz für Familie veranstaltet, Schirmherr ist Oberbürgermeister Siegfried Deinege. Von 13 bis 18 Uhr erwarten die Besucher unter anderem Spiel- und Bastelstationen, Info-Stände, Kindertrödelmarkt, Ponyreiten, Riesenseifenblasen, Fahrradcodierung, kostenlose Besteigung vom Dicken Turm und freier Eintritt ins Senckenberg Museum.

