Familienbüro spürt großes Interesse

Görlitz. Das Familienbüro auf dem Demianiplatz macht ab Freitag Pause und öffnet erst wieder im neuen Jahr. Das teilt der Trägerverein „Görlitz für Familie“ mit. Für das Jahr 2016 zieht das Büro eine positive Bilanz. So zählten die Mitarbeiter 1 750 Anfragen, bauten eine Babysittervermittlung auf, entwickelten den Kinderstadtplan Görlitz/Zgorzelec, organisierten ein Familienfest auf dem Marienplatz und beteiligten sich an der EngagementBörse im Herbst im Wichernhaus. Ebenso initiierte das Familienbüro nach eigenen Angaben einen Runden Tisch mit Vermietern zum Thema familiengerechtes Wohnen. Erst vor Kurzem erneuerte der Stadtrat den Zuschuss, sodass das Familienbüro auch in den nächsten Jahren tätig sein kann. Fürs kommende Jahr will es vor allem seine Präsenz in den Görlitzer Stadtteilen erhöhen und Projekte zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf vorbereiten. Zusammen mit dem Lokalen Bündnis „Görlitz für Familie“ will das Büro auch das Gütesiegel „Familiengerechte Kommune“ für Görlitz verteidigen. Wer Anregungen hat, kann sich auch per E-Mail an das Büro wenden. (SZ)

Kontakt: post@familienbuero-goerlitz.de

