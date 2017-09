Familienbörse in der Leutersdorfer Turnhalle Nach der Kindersachenbörse in Löbau ist vor der nächsten in Leutersdorf. Wem nicht nach Sachenkramen ist, sondern eher nach Party, Eishockey oder Autocross, findet das passende Angebot bestimmt im www.sz-veranstaltungskalender.com. Ein paar Klicks, und man hat die Idee fürs Wochenende.

In der Leutersdorfer Sporthalle ist das meiste schon vorbereitet. © Veranstalter

Bereits zum 18. Mal organisieren die Frauen die beliebte Börse für Groß und Klein, bei der gut erhaltene Dinge neue Besitzer erfreuen. Es wird wieder schöne Sachen für die ganze Familie geben, von Bekleidung in allen Größen über Bücher, Spielwaren und Babyartikel. Ein Imbiss in der Turnhalle sorgt für Stärkung. Das Börsenteam freut sich am Sonnabend, von 9 bis 13 Uhr, in der Leutersdorfer Turnhalle (Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 24) auf viele Besucher. Der Eintritt ist frei.

