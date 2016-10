Familienbetrieb und Großkonzern Der Nieskyer Rewe-Markt erfindet sich neu und betont die eigene Geschichte stärker. So will man lokal punkten.

Der Name Petz soll in Niesky präsenter werden. Zu dem Unternehmen zählen bundesweit 32 Supermärkte. Fünf davon liegen in Sachsen. © André Schulze

Der Supermarkt in der Kollmer Straße in Niesky wechselt nicht zum ersten Mal den Namen. Die Einkaufshalle, die lange „Rewe Center“ hieß, ist erst Anfang 2014 in „Rewe XL“ umbenannt worden. Die Erweiterung und Umbenennung des Marktes ist damals mit einem Sektempfang und Häppchen gefeiert worden. Zweieinhalb Jahre später prangt über dem Eingangsportal nun schon wieder ein neuer Name. „Rewe am besten Petz“, steht über der Schiebetür.

Hat der Supermarkt in den vergangenen Tagen etwa den Besitzer gewechselt? Nein, der bisherige Besitzer tritt nun nur viel offensiver in den Vordergrund. Der Markt in Niesky gehört seit seiner Eröffnung im Jahr 1991 zur Petz Rewe GmbH, einem Unternehmen, dessen Wurzeln im rheinland-pfälzischen Wissen liegen. Die Familie Sanktjohanser führt bis heute die Geschäfte der Firma. Man versteht sich als Familienunternehmen und will das in den zugehörigen Filialen in Sachsen, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz auch wieder stärker betonen. „Wir sind anders als ein klassischer Rewe gestaltet“, sagt etwa Peter Steinhorst, der Verkaufsleiter für die sächsischen Petz-Märkte.

Auch die Nieskyer Marktleiterin Annett Leßke hofft, dass der Markt künftig stärker als Familienbetrieb und nicht als Konzern wahrgenommen wird. Den Eingangsbereich zieren nun markante Nieskyer Gebäude. Das betont die lokale Verwurzelung. Doch auch wenn Familie Sanktjohanser die Geschäfte der Petz Rewe GmbH führt, die Rewe Gruppe hält seit 1996 einen Anteil von 50 Prozent am Unternehmen. Hinter der Edeka-Gruppe ist die Rewe Group der zweitgrößte deutsche Lebensmittelhändler. 2014 hat Rewe europaweit einen Umsatz von 51,1 Milliarden Euro erzielt.

Die Petz-Märkte haben daran einen wichtigen Anteil. Laut des Fachblatts Lebensmittel Zeitung ist Petz der umsatzstärkste selbstständige Einzelhändler der Rewe. Die Märkte sollen im vergangenen Jahr einen Nettoumsatz von 274 Millionen Euro erwirtschaftet haben. Der Markt in Niesky ist längst ein wichtiger Arbeitgeber für die Region. Das unterstreicht ein Gruppenbild der Belegschaft auf dem neuen Internetauftritt. Fleischer und Putzkräfte mitgezählt, beschäftigt der Markt in Niesky laut Leiterin Annett Leßke rund 65 Mitarbeiter, darunter auch fünf Azubis.

Die werden ihre Chefin am Sonnabend tatkräftig bei einem Flohmarkt im Vorkassenbereich unterstützen. Mit der Aktion will der Supermarkt Geld für die Nieskyer Jugendfeuerwehr einsammeln, damit sich diese neue T-Shirts kaufen kann. Viele Bücher, Haushaltsartikel und sogar eine Motorradmontur haben die Marktmitarbeiter schon zusammengetragen und hoffen nun auf gute Geschäfte für einen guten Zweck.

Begleitet wird die Umbenennung der Petz-Märkte außerdem mit einem Gewinnspiel. Unter allen Teilnehmern werden hundert Einkaufsgutscheine und zwei Autos verlost. Mit etwas Glück gehen ein Mini One oder ein Ford Fiesta nach Niesky. Zur Petz Rewe GmbH gehören deutschlandweit 32 Supermärkte. In Sachsen sind das neben Niesky die Filialen in Bischofswerda, Pulsnitz, Radeburg und Gröditz.

