Familienbande

Gitta Heider (Mitte) mit Enkelin Juliane, Tochter Yvonne Buschmann, Sohn Frank Haider, Produktionsleiterin Sybille Menz (oben) sowie langjährigen Mitarbeitern.

Anna Dering fertigt einen Schwibbogen.

Das Anwesen in Langenwolmsdorf ist nach und nach immer größer geworden.

Auch draußen gibt es für die Besucher viel zu entdecken.

Solche Fototermine inmitten der Familie und langjähriger Mitarbeiter sind bei Gitta Heider, der Chefin von Ratags Kunsthandwerk in Langenwolmsdorf, eher selten. Jeder hat an seinem Platz reichlich zu tun. Für das 30-jährige Firmenjubiläum haben sich dann aber doch alles etwas Zeit genommen.

Schließlich ist das auch ein guter Grund zum Feiern, vor allem auch bei einem Blick in die Firmengeschichte. Und da werden gerade in diesen Tagen viele Erinnerungen wach. Fast schon andächtig hält Gitta Heider ihren allerersten Schwibbogen in der Hand. Den hatte sie damals in einem kleinen Raum ihres Hauses in Hinterhermsdorf selbst ausgesägt. Die gelernte Zahntechnikerin hatte sich nach 19 Jahren im Beruf gerade entschieden, ihr Hobby, das Kunsthandwerk, zum neuen Job werden zu lassen. Am 1. März 1987 bekam sie die Gewerbeerlaubnis dafür. Gemeinsam mit ihrem Mann begann sie in Hinterhermsdorf, zu sägen und zu drechseln.

Am Küchentisch wurden Osterhasen und Räuchermänner bemalt. Bald kam eine kleine Ausstellungsfläche mit Geschäft hinzu. Familie Heider war vor allem auch auf vielen Märkten unterwegs. Die Auftragslage war gut. Vor allem ihre eigene Erfindung, der doppelte Schwibbogen mit kleinen Lämpchen dazwischen, war der Renner. Aus Anlass des 30-jährigen Firmenjubiläums gibt es im Foyer der Schauwerkstatt auch eine kleine Ausstellung der allerersten Modelle zu sehen.

Irgendwann entdeckte die Familie den verfallenen Bauernhof fast am Ortsende von Langenwolmsdorf. Das sollte die neue Produktionsstätte des Unternehmens werden. Gemeinsam wurde geschuftet, Schutt und Müll herausgeschafft und neu gebaut. Doch mit der Wende änderte sich das Kaufverhalten. Die Leute wollten keine Holzfiguren mehr. Also wurden im Hause Heider Geländersprossen gedrechselt. Doch mit der Zeit erholte sich der Markt und die Menschen wollten sich offenbar auch wieder am Kunsthandwerk erfreuen. Und da hatte Gitta Heider sozusagen den richtigen Riecher. 1996 wurde die Firma dann komplett nach Langenwolmsdorf verlegt.

Die Kunden kamen wieder. Und es habe auch nicht lange gedauert, bis die ersten Käufer nach einer Tasse Kaffe fragten. Also wurde ein kleines Café eingerichtet. Stück für Stück wurde so das Anwesen weiter auf- und ausgebaut. 1999 kam die Bauernwirtschaft mit Pension dazu. Und natürlich wollten die Kunden auch sehen, wie Schwibbögen, Räuchermänner, Osterhasen und alles andere hergestellt werden. Und so öffnete im Jahr 2000 die Schauwerkstatt in einem extra Gebäude. Dafür wurde eine ehemalige Scheune ausgebaut.

Inzwischen scheint das Areal bis auf den letzten Winkel ausgenutzt. Und kaum ein Kunde verlässt den Hof, ohne etwas gekauft zu haben. „Wir kommen schon seit vielen Jahren hierher. Vor allem auch, weil es immer wieder etwas Neues zu entdecken gibt. Und natürlich wird auch immer wieder etwas gekauft“, sagt Kundin Brigitta Mehnert aus Pirna.

Tatsächlich scheinen die Ideen des Teams unerschöpflich zu sein. Ganz neu ist jetzt in der Bauernwirtschaft eine Kellerbar hinzugekommen. „Eine solche Entwicklung wäre wohl nicht möglich gewesen, wenn nicht auch so ein fleißiges Team hinter der Chefin stehen würde“, sagt Produktionsleiterin Sybille Menz.

In dem Unternehmen sind derzeit immerhin 150 Mitarbeiter beschäftigt. Und wenn die Familie jetzt die Anfangsjahre Revue passieren lässt, werden ihnen sicherlich auch einige der Episoden aus den Anfangsjahren wieder in den Sinn kommen. Die Unternehmensnachfolge ist auf jeden Fall geklärt. Die Firma wird als Familienunternehmen weitergeführt.

