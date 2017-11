Familienauto in Nachbarstadt aufgetaucht Die zwei Opel, die am Dienstag gestohlen wurden, sind wieder da. Genutzt werden können sie aber noch nicht.

Ein Opel Zafira wie auf diesem Foto wurde Familie Hamann aus Hartha gestohlen. Nun ist das Auto in Geringswalde wieder aufgetaucht. © privat

Die Polizei hat auch den zweiten Opel, der in der vergangenen Woche in Hartha gestohlen wurde, gefunden. Und das ganz in der Nähe. „Nach einem Zeugenhinweis wurde der weiße Van am Sonnabendmittag in der Geringswalder Auenstraße sichergestellt“, teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit. Der Zafira sei äußerlich nicht beschädigt. Das Fahrzeug wird kriminaltechnisch untersucht. „Ich bin froh, dass das Auto gefunden worden und offensichtlich in einen guten Zustand ist“, sagte Ingo Hamann. Es hätte voraussichtlich sehr lange gedauert, bis er solch ein fast fabrikneues Auto bekommen hätte.

Den Corsa, das zweite gestohlene Fahrzeug, hatte die Polizei bei einer Streifenfahrt am Mittwochmorgen auf einem Feld an der Altgeringswalder Straße gefunden. „Offenbar waren die Täter mit dem Opel in einer Kurve von der Straße abgekommen und damit anschließend eine Böschung etwa zwei Meter heruntergerutscht“, informierte die Polizeidirektion Chemnitz. Das Auto hatte sich auf dem Feld festgefahren.

Ingo Hamann hatte gehofft, dass er das Fahrzeug bereits Anfang der Woche wieder nutzen kann. „Das wird voraussichtlich am Mittwoch der Fall sein. Ein Nummernschild muss noch erneuert werden“, so Hamann. Am vergangenen Dienstag wurden der Familie nach einem Einbruch zwei Autos gestohlen. Das Familienfahrzeug, der Opel Zafira, fehlte bereits am frühen Morgen als Frau Hamann auf Arbeit fahren wollte. Der Zweitwagen stand auf einem etwa 100 Meter entfernten Parkplatz. Den nutze Hamann, um einige Dinge zu erledigen. Mittags war er noch einmal kurz in seinem Haus. Als er wieder auf die Straße kam, habe er festgestellt, dass auch das zweite Auto verschwunden ist.

Nachdem Hamann und seine Frau nach den schockierenden Ereignissen am Dienstag erst einmal Urlaub nehmen mussten, ist Frau Hamann seit Montag wieder auf Arbeit. „So richtig haben wir das alles noch nicht verarbeitet. Es war ziemlich viel Aufregung“, sagte Hamann. Die Familie erhielt viele Hilfsangebote. Einige wollten ihr Privatfahrzeuge zur Verfügung stellen, andere boten an, einfach nur mal zum Reden da zu sein.

