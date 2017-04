Familienausflug zum Monumentberg Über 150 Wanderfreunde haben an den Touren der Kirschblüten- und Genusswanderung bei Groß Radisch mitgemacht. Die Organisatoren ließen sich auch etwas Besonderes einfallen.

Kerstin Tschiedel und Silke Hentschel geleiten die Teilnehmer durch das Naturschutzgebiet Hohe Dubrau bei Groß Radisch.

Wanderführer Michael Krujatz hat die längste Strecke geführt.

Trotz des sehr kühlen und regnerischen Wetters zieht es am Sonntagmorgen insgesamt über 150 Wanderfreunde zu den vier Touren der Kirschblütenwanderung sowie zur Genusswanderung, die schon um 9 Uhr gestartet ist. Das Ereignis feiert sein 20. Jubiläum. Kerstin Tschiedel und Silke Hentschel geleiten die Teilnehmer durch das Naturschutzgebiet Hohe Dubrau bei Groß Radisch. Für diese rund 4,5 Kilometer lange Tour der beiden Wanderführerinnen haben sich vor allem Familien entschieden. Ihr Weg führt die 85 Frauen, Männer und Kinder ebenso wie die drei anderen Touren zum Abschluss auf den Gipfel des Monumentberges.

Knapp 20 Wanderfreunde machen sich auf, die längste Strecke über elf Kilometer zu gehen. Unter Leitung des Wanderführers Michael Krujatz starten sie kurz nach 10 Uhr als erste Gruppe an der Ortschaftsverwaltung in Groß Radisch. Zwei weitere Gruppen, die von Swen Andrick beziehungsweise von Werner Klauke und Ernst Gottschlich geführt werden, folgen ihnen in kurzem Abstand. Unterwegs erfahren die Wanderer an ausgewählten Stellen viel Wissenswertes zur Flora und Fauna in der Hohen Dubrau. Für ihre Tour haben sich Kerstin Tschiedel und Silke Hentschel etwas Besonderes einfallen lassen. Am ersten Informationspunkt verteilen sie Bleistifte und die Aufgabenzettel für ein Familienquiz. Die Lösungen warten an insgesamt sieben Informationspunkten.

Torsten Hamann vom Kultur- und Heimatverein Groß Radisch wertet die hohe Beteiligung in seiner Begrüßung der Teilnehmer als ein Zeichen für die große Beliebtheit dieser Veranstaltung – trotz der schlechten Witterung. Nach der Ankunft am Ziel erwartet die Wanderer nicht nur Speis und Trank, sondern auch Livemusik mit der Band „Naturtrüb“ im Festzelt. Der Kultur- und Heimatverein erweist sich am Sonntag einmal mehr als rühriger Organisator und Gastgeber. Fotos: Rolf Ullmann

