Familie Szonn sucht einen Nachfolger Es schien klar, dass Claudia Szonn das Forsthaus im Erlichthof Rietschen weiterführt. Doch sie hat andere Pläne.

Das Team des Forsthauses vor dem Wirtshaus auf dem Erlichthof: Anita Szonn, Claudia Szonn, Carina Buhler, Claudia Schönig und Harald Szonn. Derzeit sucht die Gastronomenfamilie Szonn einen Nachfolger, der ab kommendem Jahr das Haus weiterführt. © Jens Trenkler

Rietschen. Der Pachtvertrag mit der Gemeinde Rietschen läuft aus. Für zwei Jahrzehnte hatten Harald und Anita Szonn sich mit der Gemeinde darauf verständigt, die Gaststätte und Pension Forsthaus am Erlichthof zu betreiben. Es ist ein wichtiges Aushängeschild für den Touristenmagneten mit den Schrotholzhäusern und Handwerkern. Sie hätten einen neuen Pachtvertrag bekommen, auf jeden Fall, auch mit einer kürzeren Laufzeit. Aber der Szonnsche Familienrat hat getagt und entschieden, dass nach reichlich 20 Jahren Schluss sein soll. Es war keine leichte Entscheidung. „Alles, was wir sind und haben, steckt hier drin“, sagt Anita Szonn. Sie ist die singende Wirtin, die mit Gitarre oder am Klavier so manche Familien- und Firmenfeier, manches Klassentreffen und auch sehr viele prominente Gäste nicht nur prächtig zu unterhalten wusste. Immer hat sie mit ihren Liedern, auch den selbst erdachten oder mit neuen Texten versehenen, für Frohsinn gesorgt. Und nicht nur das: Manch einer hat gesungen, der das vorher noch nie getan hat. Und viele haben ganz nebenbei bei selbst gebackenem Kuchen oder einem leckeren typischen Lausitzer Essen aus fast ausschließlich regionalen Zutaten auch noch etwas über die Oberlausitz und Schlesien gelernt.

Aber die Würfel sind gefallen. „Mutti geht in den wohlverdienten Ruhestand“, sagt Claudia Szonn. Die 39-Jährige ist Hotelfachfrau, hat außerdem Tourismuswirtschaft studiert. Es schien sonnenklar, dass mit ihrem Einstieg ins Familienunternehmen auch die Nachfolge geregelt ist. Doch sie kennt das Geschäft nur zu gut. „Ohne Familie funktioniert das nicht“, sagt sie. Und dabei geht es keinesfalls nur um das Aushängeschild singende Wirtin, das nicht ersetzbar ist. Familienbetrieb meint nicht nur die Eltern Harald und Anita und Tochter Claudia. Mehr oder weniger alle sind eingespannt, wenn es nicht anders geht. An Wochenenden, früher in den Semesterferien, an Feiertagen.

Doch nicht nur der bevorstehende Ruhestand der Eltern, die 62 und 64 Jahre alt sind, hat Claudia Szonn dazu bewogen, das Forsthaus nicht zu übernehmen. Es fehlt auch an Personal. Aktuell suchen sie einen Koch oder eine Köchin und einen Restaurantfachmann oder eine Restaurantfachfrau. Dass die beiden offenen Stellen besetzt werden, das glauben sie eher nicht. Denn natürlich wird sich kaum jemand bewerben, wenn nicht klar ist, wie es im neuen Jahr weitergeht. Ab Januar ist das Forsthaus am Erlichthof ausgeschrieben. Die Gemeinde Rietschen hat in ihrem Amtsblatt über die Suche nach einem Nachfolger für das bekannte Gasthaus informiert. Szonns haben bei der Industrie- und Handelskammer die Nachfolgersuche inseriert. Auch bei der Dehoga, dem Verband der Gastwirte und Hoteliers, bei dem Harald Szonn Mitglied ist, will er die Suchmeldung aufgeben.

Doch auch wenn die Szonns weitergemacht hätten, das Personalproblem drückt mächtig. „Wir haben mit unseren Mitarbeitern geredet, sie möchten gerne bleiben“, sagt Harald Szonn. Ein weiterer wichtiger Grund, ganz intensiv nach einem neuen Inhaber für Gasthaus und Pension Forsthaus zu suchen. Die jetzige Situation zwingt dazu, die Öffnungszeiten zu verringern, sagt Harald Szonn. Im vergangenen Jahr hatte das Gasthaus von Mai bis Oktober ohne Ruhetag geöffnet. „Das können wir nicht mehr durchstehen, wir müssen unsere Kräfte einteilen“, sagt Harald Szonn. Angemeldete Feiern und Veranstaltungen werden abgesichert und am Wochenende ist geöffnet wie gewohnt. Aber es gibt noch einiges anderes mehr, was den Rietschener stört. Die Regeln für die Arbeitszeitgestaltung, und auch die Preisgestaltung zählt er auf als Rahmenbedingungen, die sich in den vergangenen Jahren verschlechtert haben. Bis zum dritten Advent werden sie das Forsthaus noch geöffnet haben.

Die große Euphorie aus der Anfangszeit, als die Szonns schon im Dresdener Elbepark für ihr Forsthaus Werbung gemacht haben, obwohl es noch gar nicht fertig aufgebaut und eingerichtet war, die vielen tollen Erlebnisse mit Gästen und Geschäftspartnern, die manchmal sogar zu Freunden wurden, der tolle Zusammenhalt und die Hilfsbereitschaft von Rietschener Unternehmern untereinander, all das kann den Szonns niemand nehmen.

Und Claudia Szonn wird sich ab 2018 mehr dem widmen, womit sie vor fünf Jahren begann, der Arbeit für den Bergbautourismusverein Welzow. Anfangs hatte sie ein Projekt zur Industriekultur begleitet. Seit Mai ist sie mit im Infozentrum am Turm am Schweren Berg in Weißwasser. „Ab nächster Woche hat auch der Imbiss regelmäßig geöffnet“, so die Rietschenerin.

