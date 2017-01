Familie sucht Zeugen Eine dreifache Mutter starb bei einem Verkehrsunfall. Ihre Angehörigen wollen wissen, wie es zu dem Unglück kam.

Wer ist schuld am tragischen Tod einer 44-jährigen Mutter? Das wollen ihre Angehörigen erfahren. Sie bitten um Hinweise zu dem Verkehrsunfall, der sich am 9. Dezember 2016 gegen 17.15 Uhr auf der Bundesstraße 6 zwischen Meißen und Keilbusch ereignete. Augenzeugen können sich bei jeder Polizeidienststelle oder privat unter 01520 4662861 bzw. 0172 3510641 melden.

Bisher ist bekannt, dass ein 70-jähriger Mercedes-Fahrer die Bundesstraße 6 von Keilbusch in Richtung Meißen befuhr. Aus ungeklärter Ursache geriet er auf die linke Fahrspur und stieß mit dem Auto der 44-Jährigen zusammen. Ein nachfolgender Pkw Seat fuhr noch in die Unfallstelle. Die Mutter wurde in ihrem VW eingeklemmt und verstarb noch an der Unfallstelle. Die B 6 war stundenlang gesperrt. (SZ)

zur Startseite