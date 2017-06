Familie statt Fahrgeschäfte Der Sächsische Familientag in Niesky am nächsten Sonnabend will Alternativen zu Jahrmärkten und Großstädten aufzeigen.

Familienministerin Barbara Klepsch ist einst als Oberbürgermeisterin von Annaberg-Buchholz schon mal Gastgeberin eines Sächsischen Familientages gewesen. Beate Hoffmann steht die Großveranstaltung auf dem Nieskyer Zinzendorfplatz noch ins Haus. Foto: Jens Trenkler © jens trenkler

Nicht der Kommerz soll am 10. Juni beim Sächsischen Familientag in Niesky im Vordergrund stehen, betont die sächsische Familienministerin Barbara Klepsch, sondern die Familie. Darum wird es auf dem Veranstaltungsgelände auch keine teuren Fahrgeschäfte oder Spielzeugstände geben. Geht es nach der 51-Jährigen, dann sollen die Gäste lieber wieder ein Brettspiel für sich entdecken. Gemeinsame Zeit in Familie, so ihre Botschaft, ist wertvoll, muss aber nicht teuer sein. „Die Besucher sollen sich nicht von Karussells berieseln lassen“, sagt die Familienministerin. Das Miteinander stehe im Vordergrund.

Darum wird bei der Organisation des Familientages auch penibel darauf geachtet, dass die teilnehmenden Vereine und Institutionen ein aktives Angebot im Programm haben. In Niesky reicht das von einer Märchenstube über einen Henna-Malstand bis hin zu einem Rollstuhlparcours. Denn Kleinkinder sind genauso willkommen wie Urgroßvater. Insgesamt wird es auf dem Zinzendorfplatz mehr als 70 Stände geben. „Die Veranstaltung wird von Jahr zu Jahr ein bisschen größer“, sagt der stellvertretende Pressesprecher des Ministeriums, Jürgen C. Vogels. Er begleitet den Sächsischen Familientag selbst seit 14 Jahren. Niesky ist der 21. Austragungsort.

Dass der Familientag bis heute vornehmlich in kleinen Gemeinden stattfindet, ist kein Zufall, macht die Familienministerin deutlich. „Wir versuchen, den Tag bewusst in ländliche Regionen zu lenken und so zu zeigen, dass auch diese für Familien sehr lebenswert sind“, sagt Barbara Klepsch. In Kleinstädten wie Niesky profitieren Familien beispielsweise von einer gut funktionierenden Betreuung und etablierten Schulen. Den bis zu 15 000 erwarteten Besuchern will das Sozialministerium zeigen, dass auch eine Kleinstadt eine gute Wahl für den Lebensmittelpunkt ist.

Und Niesky ist dafür ein sehr gutes Beispiel. „Wir haben hier in der Stadt alle Schulformen“, wirbt Beate Hoffmann. Mit einer Ausnahme seien zudem alle Kindereinrichtungen saniert. Die Bewohner würden zudem von einer starken Vereinslandschaft und kurzen Wegen profitieren. „Wer die Großstadt liebt, der wird natürlich nicht nach Niesky ziehen“, sagt Beate Hoffmann. Aber allen Aufgeschlossenen biete Niesky ein stimmiges Wohnumfeld. „Im Moment floriert auch der Arbeitsmarkt“, stellt die Oberbürgermeisterin zufrieden fest.

Den Sächsischen Familientag versteht sie aber nicht nur als Werbung für Niesky in seinem Jubiläumsjahr. Die ganze Region, so Beate Hoffmann, sei ein Kleinod, in dem es für Auswärtige noch viel zu entdecken gäbe. Niesky stellt sich in jedem Fall auf viele Besucher ein. Insgesamt vier Besucherparkplätze mit rund 3 000 Stellflächen soll es geben. In der Bahnhofsstraße und in der Rothenburger Straße können Gäste ihr Auto abstellen. Zwei weitere große Parkplätze wird es an der Cottbuser Straße und vor dem Technologiebetreuungs- und Gründerzentrum geben. Die Familienministerin geht sogar davon aus, dass Besucher aus Polen, Tschechien und Südbrandenburg anreisen.

Weder für das Parken noch für die Angebote auf dem Zinzendorfplatz fallen beim Sächsischen Familientag Kosten an. „Die Preise für Speisen und Getränke werden familienfreundlich sein“, verspricht Ministerin Barbara Klepsch außerdem. Sie dankt Beate Hoffmann und ihrem Team für die gute Vorbereitung auf die Veranstaltung. „Ich weiß, was es bedeutet, so ein Fest auszurichten“, sagt die Familienministerin. Denn als Oberbürgermeisterin von Annaberg-Buchholz ist sie selbst schon einmal Gastgeberin des Sächsischen Familientages gewesen.

Vielleicht muss sie davon ja Kinderreporter Rudolph Robert, genannt Rudi, berichten. Auf ihn freut sich die Ministerin schon. Der junge Mann wird mit Unterstützung von Fernsehmoderator René Kindermann von der Veranstaltung berichten und sicher auch Barbara Klepsch vor das Mikro bekommen. Fragen zum Wetter wird sie dann nicht beantworten. Dafür sei stets die die ausrichtende Stadt verantwortlich, scherzt die Ministerin bei der Pressekonferenz am Freitag.Auf ein Wort

