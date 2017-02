Familie kann endlich heimkehren Die Familie Keyn verlor bei einem Brand alles. Nach über einem Jahr kann sie nun ihr Haus wieder beziehen.

Bei einem Brand am 16. Dezember 2015 verlor die Familie Keyn aus Arnsdorf ihr Haus und somit all ihre Besitztümer. Nun können sie endlich zurückkehren. © Archivfoto: Thorsten Eckert

Mehr als ein Jahr war die Arnsdorfer Familie Keyn durch einen verheerenden Brand aus ihrem gewohnten Lebensumfeld herausgerissen. Musste von einem Tag auf den anderen mit einer völlig neuen Situation klar kommen. Denn als die vier Familienmitglieder am Morgen des 16. Dezembers 2015 ihr Haus verließen, um zur Schule oder zur Arbeit zu fahren, konnten sie nicht ahnen, dass sie ihr Eigenheim nicht wieder sehen würden. Dass all ihre Fotos, Erinnerungen, Besitztümer und Möbel völlig zerstört sein würden. Dass ihnen nur bleibt, was sie an jenem Morgen getragen haben. Doch nun ist über ein Jahr der Ungewissheit, des Wartens und des nervenaufreibenden Schriftverkehrs mit Versicherungen endlich vorbei und die Keyns können am Sonnabend in ihr Haus zurück. Zurück in ihre eigenen vier Wände.

Den 16. Dezember werden die Arnsdorfer dennoch nie vergessen. Dann am Vormittag dieses Tages erschütterte ein furchtbarer Brand im Wohngebiet an der Weststraße die ganze Gemeinde. Betroffen war das Haus der Familie Keyn. Das Feuer brach zunächst im Obergeschoss aus, nur wenige Minuten später stand der Dachstuhl des Einfamilienhauses in Flammen. Brandursache war damals ein technischer Defekt am Wäschetrockner der Familie.

In einer Ferienwohnung gelebt

Seitdem waren die vier Arnsdorfer auf Hilfe angewiesen. Und die haben sie bekommen. Von der Gemeinde selbst, ansässigen Unternehmen und natürlich auch von den Bürgern. Das vergangene Jahr haben die Keyns in einer Ferienwohnung gewohnt. Doch nun können sie endlich heimkehren. Am Sonnabend wollen sie ihr Haus wieder beziehen, berichtet Familienvater Uwe Keyn auf Nachfrage der Sächsischen Zeitung. Zwar sei noch viel zu tun – sowohl am als auch im Haus – doch immerhin sei es mittlerweile wieder bewohnbar. Im Frühjahr soll dann der Außenputz gemacht werden. Die Arnsdorfer Familie wird sich also nach und nach ihr Leben wieder zurückholen.

