Familie Hempel singt für alle Die Großnaundorfer geben ihr erstes eigenes weihnachtliches Konzert und das gleich im großen Rahmen.

Die Hempels sind eine sehr musikalische Familie. Sohn Richard (von links), Schwiegersohn Christian Kupsch und Tochter Lisa gehören genauso dazu wie Vater Uwe, Mutter Conny und das jüngste Enkelchen. © privat

Die Hempels singen gern – Zuhause, für sich oder auch mal auf einer Geburtstagsfeier. Nun soll aber die evangelische Kirche in Großnaundorf ihre erste große, eigene Bühne werden. Die Familie gibt ein weihnachtliches Konzert – und bereut die Entscheidung bisher noch nicht.

Uwe Hempel ist Schulleiter an einer Dresdner Schule und wohnt mit seiner Familie in dem Ort am Keulenberg. „Wir singen oft zusammen und haben uns irgendwann gedacht: Wir könnten doch mal wieder eine CD machen.“ Die Hempels haben schon einige Tonträger aufgenommen, allerdings nur für den Gebrauch in der Familie. „Und dann sind wir auf die Idee gekommen, doch mal ein Weihnachtskonzert zu geben.“ Der Ort war schnell gefunden. Denn auch die Großnaundorfer Kirchgemeinde fand die Idee gut und stellte die Kirche dafür zur Verfügung, obwohl die Hempels nicht zur Kirchgemeinde gehören.

So begann die Arbeit an einem Programm. „Jeder durfte seine drei liebsten Weihnachtslieder einbringen“, sagt Uwe Hempel. Und weil das Ganze mit einem ordentlichen Bass noch besser klingt, wurde noch ein Freund der Familie engagiert – Sören Müller. Er bringt die nötige Tiefe ins Lied. Der Schwiegersohn Christian Kupsch übernimmt die Begleitung auf Gitarre und Drums und Familie Hempel mit den Eltern Uwe und Conny und den erwachsenen Kindern Richard und Lisa singen. Die älteste Tochter kann leider nicht dabei sein, weil sie zu weit weg wohnt. Die Enkel, vier Jahre und ein Jahr alt, sind noch zu jung. „Wir singen solo, aber auch zusammen“, sagt Uwe Hempel. Geschichten, die zwischen den Liedblöcken vorgelesen werden, sollen das Adventskonzert abrunden.

Die Auswahl ist dabei so bunt, wie die Familie selbst. „Tausend Sterne sind ein Dom“ wird genauso zu hören sein wie „Santa Claus ist coming to town“. Die Proben sind aufwendig. Im September gestartet, wird jetzt auch schon mal sechs bis sieben Stunden lang probiert. „Wir wollen uns schließlich nicht blamieren“, sagt Uwe Hempel. Die Sorge ist sicher unbegründet.

Sonnabend, 16.30 Uhr, Musikalisches Programm mit den Hempels in der Großnaundorfer Kirche. Im Anschluss gemütliches Zusammensein mit Bratwurst und Glühwein.

zur Startseite