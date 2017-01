Familie gibt Görlitzer Tierpark-Lokal auf Die Vierradenmühle betreiben die Cerobskis aus Polen aber weiter. Und für das Tierpark-Lokal in der Storchenvilla gibt es bereits Interessenten.

Damals wars: Wirtin Anna Cerobska (Mitte), ihr Sohn Grzegorz und dessen Frau Ewelina machen das Restaurant im Görlitzer Tierpark 2013 zu einem Familienunternehmen. © Nikolai Schmidt

Es läuft in der Vierradenmühle. „Sogar sehr gut“, sagt Anna Cerobska. Das Geschäft funktioniert, anderswo offenbar aber nicht. Im Tierpark-Restaurant „Zum gebratenen Storch“ etwa. Hier wird ein neuer Pächter gesucht, die polnische Familie, die auch die Vierradenmühle betreibt, zieht sich zurück. Familie Cerobski hatte die Gaststätte „Zum gebratenen Storch“ 2013 übernommen, zwei Jahre später dann die Vierradenmühle. Neue Wirtin im Tierpark-Lokal wurde Anna Cerobska. Unterstützung bekam sie von ihrem Sohn Grzegorz und dessen Frau Ewelina.

Anna Cerobska arbeitete bis dahin bereits seit 1993 in Deutschland, war als Küchenchefin und Betriebsleiterin vor allem in Bayern und im Allgäu tätig. Die gebürtige Zgorzelecerin wollte aber wieder in die Region zurückkommen. Seit November 2012 suchte der Tierpark damals nach einem neuen Betreiber für die Gaststätte „Zum gebratenen Storch“. Fünf Bewerber gab es, das Team um Anna Cerobska machte den kompetentesten Eindruck und bekam den Zuschlag.

Tierpark-Chef Sven Hammer bedauert jetzt den Rückzug der Polen. „Wir waren mit der Arbeit sehr zufrieden“, sagt er. Aber offensichtlich konnten nicht mehr die erforderlichen Umsätze erzielt werden, um das Restaurant wirtschaftlich zu betreiben, schildert er. „Es macht keinen Sinn, das Ganze noch weiter in die Länge zu ziehen“, sagt Sven Hammer. Probleme mit den bisherigen polnischen Pächtern habe es keine gegeben, Rechnungen wurden bis zum Schluss bezahlt.

Die Storchenvilla hat eine bewegte Geschichte hinter sich. 1849 wurde das Gebäude als Wohnstallhaus eines landwirtschaftlichen Betriebes errichtet. Um 1880 erhielt es nach Umbauten die Charakteristik eines adeligen Landsitzes. Anfang der 1920er-Jahre wurde ein Seitenflügel angebaut, um 2000 wurde saniert. Zum 15. Februar sucht der Tierpark nun einen neuen Pächter für das Restaurant. „Wir haben bis jetzt schon fünf Bewerber“, sagt Tierpark-Chef Sven Hammer.

Die Einrichtung freue sich auf neue Konzepte, die ein Nachfolger mitbringen sollte. Die Gastronomie soll sich allerdings in die Besonderheiten des Naturschutz-Tierparkes einfügen. Dazu werde es Absprachen mit dem neuen Pächter und der Tierparkleitung geben. Andererseits soll der neue Wirt ausreichend Freiheit für eine eigene Ausrichtung des Restaurants bekommen. Wichtig ist dem Tierpark, dass regionale Produkte aus ökologischer Landwirtschaft verwendet werden.

Den Naturschutz-Tierpark Görlitz besuchen jährlich rund 145 000 Gäste. „Wir planen weitere neue Räume im oberen Teil des Hauses auszubauen“, sagt Sven Hammer. Dort könnte Platz für Ausstellungen, Tagungen, Empfänge und Ähnliches entstehen. Sogar ein Pensionsbetrieb mit „Urlaub im Tierpark“ sei denkbar. Parallel dazu wird für den Imbiss im Tierpark ein neuer Pächter gesucht. „Auch hier gibt es schon Bewerber“, sagt Sven Hammer.

„Wir wollen uns jetzt ganz auf die Vierradenmühle konzentrieren“, sagt Anna Cerobska. Sie sehe sehr viel Potenzial in der Gaststätte. Der Winter sei natürlich eine Durststrecke. Dda geht es den Vierradenmühlen-Pächtern sicher nicht anders, als anderen Gastronomen.

Den letzten Pächter der Vierradenmühle, Frank Lachmann, machten unter anderem die Neißefluten 2010 und 2013 zu schaffen. In den vorhergehenden 20 Jahren hatten sich immerhin vier Inhaber an der Vierradenmühle versucht. Bevor die polnische Familie die Gaststätte übernahm, stand sie über zehn Monate leer.

Die Stadtwerke Görlitz hatten zur Übernahme durch die Cerobskis das gesamte Restaurant neu einrichten lassen. Anna Cerobska hatte ihre Ideen mit einfließen lassen. Der Vermieter, die Stadtwerke Görlitz selbst haben an der Arbeit der Cerobskis in der Vierradenmühle nichts auszusetzen, „Wir sind sehr zufrieden, wie es läuft“, sagt Pressesprecher Sascha Caron.

Interessenten, die sich als Pächter für die Tierpark-Gaststätte bewerben möchten, können dies bis zum 5. Februar tun: Stichwort „Restaurant“, 02826 Görlitz, Zittauer Straße 43, z. Hd. Dr. Sven Hammer, s.hammer@tierpark-goerlitz.de

