Familie entgeht einer Katastrophe In Taschendorf wurde am frühen Mittwochmorgen ein Holzstapel in Brand gesetzt. Ein Zufall half, dass die Flammen nicht auf den Hof übergriffen.

Die Feuerwehr war mit 27 Kameraden vor Ort. Sie löschte den Brand und verhinderte, dass der wieder aufflammt. © Rocci Klein

Gefühle zwischen Schock und Glück – so beschreibt ein Taschendorfer Familienvater am Mittwoch seine Empfindungen und die seiner Familie. Kurz vor vier Uhr wurden sie von einem Zeitungszusteller aus dem Bett geklingelt. Dem waren Flammen in einem Holzstapel aufgefallen, der sich unmittelbar neben einer Holzscheune befindet. Während die Frau versuchte, das Feuer mit dem Gartenschlauch zu löschen, wählte der Mann den Notruf. Kurz darauf trafen die Feuerwehren aus Uhyst, Burkau sowie Großhänchen-Pannewitz ein und löschten den Brand. Durch ihr schnelles Handeln konnte verhindert werden, dass das Feuer auf die Scheune und das benachbarte Wohnhaus übergreift. Darin schliefen die Eheleute und ihre beiden Kinder, 13 und 9 Jahre alt. Alle vier blieben zum Glück unverletzt.

Stunden nach dem Brand liegen ein paar verkohlte Holzscheite am Gartenzaun. Verkohlt sind auch mehrere Bretter des Scheunengiebels. Sie müssen ausgetauscht werden. Auch am Dach entstanden Schäden, berichtet der Eigentümer. Wie hoch der Schaden genau ist, muss nun ein Gutachter der Versicherung ermitteln.

Das Feuer wurde vorsätzlich gelegt. „Es schockiert mich, dass Menschen Feuer legen und dabei hohen Schaden und möglicherweise auch Menschenleben in Kauf nehmen“, sagt der Eigentümer. 2002 zog er von Dresden nach Taschendorf, kaufte dort einen Hof mit einem um 1770 errichteten, denkmalgeschützten Wohnhaus. Froh und dankbar sind er und seine Frau, dass es die freiwillige Feuerwehr vor Ort gibt. Die war zwei Stunden zuvor schon auf dem Burkauer Pendlerparkplatz im Einsatz. Dort brannte ein abgestellter Pkw vollkommen aus. Bereits am Osterwochenende stand ein Altkleidercontainer im Burkauer Ortsteil Kleinhänchen in Flammen. (rk/SZ)

