Familie darf vorerst bleiben Viele Menschen haben geholfen, damit eine Familie aus Aserbaidschan nicht abgeschoben wird. Ein wenig Zittern müssen sie weiterhin.

Fuad Israfilov macht eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker im Autohaus Faust in Coswig. Bis er die beendet hat, darf er mit seiner Familie in Deutschland bleiben. © SZ-Archiv/Arvid Müller

Sie müssen keine Angst mehr haben, dass nachts Beamte vor der Tür stehen und sie zurück nach Aserbaidschan geschickt werden. Familie Israfilov kann vorerst in Coswig bleiben, erklärt Sven Böttger, Sprecher der Initiative Coswig – Ort der Vielfalt. Gemeinsam mit der Patin der Familie Regina Hille habe er ein Gespräch mit der Ausländerbehörde geführt. „Wenn sie sich nichts zuschulden kommen lassen“, so habe es der Behördenmitarbeiter gesagt, „dürfen sie, bis der Vater seine Ausbildung beendet hat, bleiben.“ Das Ausländeramt will regelmäßig Zeugnisse vorgelegt bekommen. „Diese Aussage hat den Gesamtdruck von der Familie genommen“, freut sich Böttger.

In Aserbaidschan, einem kleinen Land zwischen Russland und Iran, gehört die Familie zu einer Minderheit. Nach ihren Erzählungen mussten sie flüchten, weil sie von Terroristen bedroht wurden. Seit mehr als fünf Jahren leben sie in Coswig, zwei der drei Kinder sind hier geboren, Fuad wird seit Ende 2015 im Autohaus Faust zum Kfz-Mechatroniker ausgebildet. Dennoch wurde ihr Asylgesuch zweimal abgelehnt, drohte ihnen die Abschiebung.

Für seinen Arbeitgeber unverständlich. „Fuad ist ein außergewöhnlich fleißiger, loyaler, disziplinierter und wissbegieriger Mensch. Immer einsatzbereit. Solche Mitarbeiter wünscht sich jedes Unternehmen“, schrieb Franka Faust an die Ausländerbehörde mit der Bitte, zu prüfen, ob es nicht irgendeine Möglichkeit gibt, dass Fuad bis zum Ende seiner Ausbildung bleiben kann. „Der zuständige Mitarbeiter hatte mich daraufhin angerufen, dass er nichts tun kann“, so Franka Faust. Vor Kurzem verfasste sie erneut ein Schreiben, das an die Härtefallkommission gerichtet war.

„Wir haben in den vergangenen Monaten an allen Fronten weiter gearbeitet“, sagt Sven Böttger. Nachdem der Ausländerbeauftragte abgelehnt hat, den Fall vor die Härtefallkommission zu bringen, gab es in der vergangenen Woche ein Gespräch mit einem weiteren Mitglied der Runde. Denn auch die evangelische Kirchgemeinde hatte sich für die Familie eingesetzt. Auf diese Initiative hin kam ein Vertreter der Kirche, der in der Härtefallkommission sitzt, nach Coswig. Deren Mitglieder können das sächsische Innenministerium bitten, ein Aufenthaltsrecht aus humanitären Gründen zu gewähren. Laut Böttger sieht es so aus, als würde der Fall der Familie nun doch in diesem Rahmen diskutiert werden. „Wie das ausgeht, kann man nicht sagen. Da haben wir schon alles erlebt“, so Böttger.

Die Kommission besteht bereits seit zehn Jahren. Seit ihrer Gründung beriet sie 209 Anliegen mit 536 betroffenen Personen. Davon wurde in 143 Fällen ein Härtefallersuchen an das Staatsministerium des Innern gerichtet. Für 350 Personen erteilte dieses Amt daraufhin eine Aufenthaltserlaubnis.

Probleme macht laut Sven Böttger auch das Radebeuler Standesamt. Denn bis heute hat der Ältere der Jungen auch nach Jahren keine Geburtsurkunde von dort erhalten. Doch genau die verlangt die Ausländerbehörde. Zunächst hatten die Eltern keine Pässe. Nun da diese vorliegen, verlange das Standesamt beglaubigte Abschriften. „Das würde 500 Euro kosten“, so Böttger. Geld, das die Familie nicht habe. In Meißen, wo der jüngste Sohn geboren ist, habe es diese Probleme nicht gegeben.

