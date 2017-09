Familie baut Spendenhaus

Das ist die symbolträchtige Spendenbox, die Willenbergs gebastelt haben. © privat

Harald Willenberg und seine Frau haben es geschafft – und wie angekündigt ein Haus aus Karton gebaut, in dem am Sonntag bei einem Benefizkonzert Spenden für die Brandopfer von Rammenau gesammelt werden. Wer möchte, kann hier Geld einwerfen, gern auch zusammen mit einer Grußkarte. Das Vorbereiten habe Freude bereitet, sagt Harald Willenberg, bei dem auch die Fäden für den Inhalt des Konzertes zusammenliefen. Am Freitag sagte er, alles laufe nach Plan. Der Gemischte Chor, der Posaunenchor, der Kirchenchor und der Kindergarten Rammenau treten auf. Es gibt Grußworte. Das Konzert beginnt 15 Uhr in der Kirche Rammenau.

Gesammelt wird für Barbara und Peter Thoms, auf deren Anwesen es in der Nacht zum 14. August ein Großfeuer gab. (SZ/ass)

