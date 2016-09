Familiärer Streit nach Zechgelage In Zittau schlug Sonntagnacht ein 29-Jähriger seinem 53-jährigen Vater mit einem Schlagring ins Gesicht.

Zittau. Nach einem gemeinsamen Zechgelage sind in der Nacht zu Montag in einer Wohnung an der Dornspachstraße in Zittau ein 29-Jähriger und sein 53-jähriger Vater tätlich aneinander geraten. Dabei schlug der Sohn dem älteren Mann mit einem Schlagring ins Gesicht. Die Atemalkoholtests ergaben Werte von umgerechnet 1,6 und zwei Promille. Der 53-Jährige kam zur Versorgung seiner Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus. Der rabiate Sohn nüchterte die Nacht im Gewahrsam der Polizei aus. (szo)

