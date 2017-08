Falschtanker nicht ausreichend versichert Havariekommissar Dieter Leonhardt verhandelt jetzt mit der schwedischen Versicherung des Mannes.

Der gebürtige Schwede hatte am Sonnabend etwa 90 Liter Benzin in den Regenkanal bei Burger King in Thiendorf abgelassen, weil er seinen BMW X5 falsch betankt hatte. © Roland Halkasch

Der Falschtanker vom Sonnabend hat wohl Einsatzkosten von 30 000 Euro verursacht. Das schätzt Havariekommissar Dieter Leonhardt, der bereits am Sonnabend vor Ort hinzugezogen wurde. Ein gebürtiger Schwede hatte bis zu 90 Liter Benzin in den Regenwasserkanal bei Burger King in Thiendorf abgelassen, weil er seinen BMW X5 falsch betankt hatte.

Das Benzin gaste aus und bildete ein hochexplosives Gemisch in der Kanalisation. Zwei Fast-food-Restaurants, Netto und die Tankstelle wurden evakuiert. 60 Feuerwehrleute aus 16 Wehren, der Umweltzug der Feuerwehr und acht Streifenwagen waren im Einsatz, anschließend Gutachter und eine Entsorgungsfirma.

Als Sicherheitsleistung beschlagnahmte der Staatsanwalt den BMW, der übrigens keinen Motorschaden hatte, wie zunächst bekannt gegeben. Der Fahrer hatte in Thiendorf falsch getankt und war nur 25 Meter weiter ins Gewerbegebiet gefahren. Die Kostenerstattung gestaltet sich nun schwierig, denn in Schweden sind Feuerwehreinsätze staatlich finanziert – die Kfz-Haftpflicht deckt solche Einsätze daher nicht ab. Nun wird über europäisches Recht verhandelt. (SZ/ulb)

