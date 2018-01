Falschparker vor Schulen kontrolliert Die Politessen erwischten vor allem Eltern, diese waren zum großen Teil einsichtig.

© Symbolfoto: dpa

Dresden. Zwei Wochen lang hat der Gemeindliche Vollzugsdienst vor allem Grundschulen ins Visier genommen. Vor der 4. Grundschule an der Löwenstraße, der 25. Grundschule an der Pohlandstraße, der 35. Grundschule an der Bünaustraße, der 43. Grundschule am Riegelplatz, der 56. Grundschule an der Böttgerstraße, der 59. Grundschule an der Kurparkstarße, der 62. Grundschule an der Pillnitzer Landstraße und der 147. Grundschule an der Döbelner Straße wurden gezielt Falschparker angesprochen.

„Falsch abgestellte Fahrzeuge können die Sicht beim Überqueren der Fahrbahn einschränken und damit gerade für kleine Kinder sehr gefährlich werden“, so Ordnungsbürgermeister Detlef Sittel (CDU). Allerdings stellten die Ordnungshüter fest, oft sind es die „Elterntaxis“, die den Kindern die Sicht behindern. Bei den Kontrollen waren laut Sittel 90 Prozent der Autofahrer einsichtig und kamen mit einer mündlichen Verwarnung davon. 32 der Kontrollierten zeigten keine Einsicht. Das Fehlverhalten musste angezeigt werden und sie müssen nun mit einem Verwarnungsgeld rechnen. Wo kontrolliert wurde, ergab sich aus Hinweisen von Dresdnern und der Polizei. (SZ/awe)

