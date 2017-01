Falschmeldungen sorgen für Furore Eine Karte sammelt erfundene Nachrichten. Auch Riesa und Oschatz sind dabei vertreten.

So sieht die sogenannte Hoaxmap aus: Gezielte Falschmeldungen sind weit verbreitet. Jede einzelne ist abrufbar. © Screenshot SZ

Das SEK stürmt ein Riesaer Mehrfamilienhaus, in dem sich mutmaßliche Terroristen aufhalten. Ausländer überfallen und berauben in Oschatz eine Zehnjährige. Drei Senegalesen schlagen in Elsterwerda einen Passanten nieder:

Drei Beispiele für Nachrichten, die im vergangenen Jahr im Internet für Aufsehen sorgten. Allen drei ist gemeinsam, dass sie komplett erfunden sind. Der Riesaer Fall entpuppte sich als schlechter Scherz – jemand hatte eine Nachricht auf einer Satireseite hochgeladen, die optisch einer Nachrichtenseite ähnelt. Das Mädchen in Oschatz hatte später bei der Polizei zugegeben, den Überfall ausgedacht zu haben. Auch der Angriff in Elsterwerda hatte sich laut Polizei und Rettungsdienst überhaupt nicht zugetragen.

Für Aufsehen haben die drei falschen Meldungen dennoch gesorgt. Geteilt über Netzwerke wie Facebook, verbreiten sie sich rasend schnell im Internet. Nun tauchen sie in einem Hoaxmap genannten Projekt auf, das bereits gut 450 widerlegte Falschmeldungen (englisch: Hoax) aus Deutschland, Österreich und der Schweiz versammelt. Das wird von zwei Internet-Aktivisten betreut. Dresden kommt dort mit gleich 15 Fällen auf Platz eins, danach folgt Erfurt mit neun Einträgen, Berlin mit sieben, Bautzen mit sechs. Großenhain ist mit dem Gerücht vertreten, dass eine Schülerin von jungen Asylbewerbern begrapscht worden sei, Meißen mit einer angeblichen Vergewaltigung einer 14-Jährigen. Beides hatte sich später als Falschmeldung herausgestellt.

Die Auswahl ist zufällig entstanden, sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Das sagt Karolin Schwarz, eine der Macher des Projekts. Anlass seien die vielen Gerüchte gewesen, die im Zusammenhang mit Asylbewerbern umgingen.

