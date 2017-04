Falschfahrer vor der Pestalozzischule Ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Kilometern pro Stunde vor der Schule eine Lösung?

Die teilweise chaotischen und gefährlichen Zustände vor der Pestalozzischule in Hartha hat ein Gast der Stadtratssitzung bemängelt. „Weshalb wird die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 Kilometern pro Stunde vor der Schule nicht wieder eingerichtet?“, wollte er wissen. Besonders bei Schulschluss entstünden an der Pestalozzistraße immer wieder gefährliche Situationen. Eltern, die ihre Kinder abholen wollen, würden am Straßenrand halten und dadurch den Schülern, die die Straßenseite wechseln möchten, die Sicht auf den Verkehr versperren. Manchem Autofahrer dauere es scheinbar auch zu lange, bis die Schüler die Straße im Bereich der Mittelinsel überquert haben. Die Kraftfahrer würden dann links statt rechts an der Insel vorbeifahren.

Im Bereich der Schule steht statt einer Geschwindigkeitsbegrenzung das Verkehrsschild „Achtung Kinder“. „Das zählt mehr als die 30“, erklärte Bauamtsleiter Ronald Fischer. „Außerdem muss jeder Kraftfahrer sein Fahrverhalten der aktuellen Situation anpassen.“ Bürgermeister Ronald Kunze (parteilos) forderte die Harthaer zur Zivilcourage auf. Sie sollten die Kennzeichen der Fahrzeuge notieren und melden, deren Fahrer sich verkehrswidrig verhalten. (DA/rt)

